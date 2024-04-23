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    • «Бабушка отмудохала так, что мама не горюй»: Глушаков – о курении в 5-м классе

    «Бабушка отмудохала так, что мама не горюй»: Глушаков – о курении в 5-м классе

    Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков признался, что никогда не пробовал наркотики, а также с детства не переносит курение.

    – Как часто ты пересекался с наркотиками в жизни?

    – Никогда.

    – Никогда?

    – Я боюсь этого. Мне всегда говорил дядя: «Лучше выпей пива, самогонки, но никогда не кури». Хотя он курил всю жизнь и играл до 40 лет. Наверное, генетика. До 38-39 лет – на высоком уровне. И в Армении тоже – в «Котайке» (Абовян).

    Главное, говорил, что никогда нигде ничего не употребляй. Даже сигареты не кури. Если не куришь, не кури. И сейчас не курю и никогда не курил. Вообще никогда не курил.

    Я в 5-м классе покурил, меня бабушка отмудохала так, что мама не горюй. Просто на гречке стоял в углу из-за того, что я взял «Беломорканал», вытряхнул табак, и мне захотелось сделать самому цветок сухой засыпать – папирос.

    Она увидела меня и просто разнесла меня так. Я с того времени запах сигарет вообще не перевариваю.

    – Траву пробовал?

    – Нет.

    – Никогда?

    – Никогда в жизни.

    – Как относишься к распространению наркотиков?

    – Конечно, это убийство. Сейчас такое поколение, такой бизнес… Наверное, и раньше был. Просто не так это все было как-то распространено, а сейчас все это распространено как-то чересчур много, мне кажется.

    • Глушаков в «Урарту» с 27 февраля.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета.
    • Статистика хавбека: 10 матчей (635 минут), 1 ассист.

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    ...уефан
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    ...исповедуется, паршивец!...
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