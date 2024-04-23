«Бабушка отмудохала так, что мама не горюй»: Глушаков – о курении в 5-м классе

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков признался, что никогда не пробовал наркотики, а также с детства не переносит курение.

– Как часто ты пересекался с наркотиками в жизни?

– Никогда.

– Никогда?

– Я боюсь этого. Мне всегда говорил дядя: «Лучше выпей пива, самогонки, но никогда не кури». Хотя он курил всю жизнь и играл до 40 лет. Наверное, генетика. До 38-39 лет – на высоком уровне. И в Армении тоже – в «Котайке» (Абовян).

Главное, говорил, что никогда нигде ничего не употребляй. Даже сигареты не кури. Если не куришь, не кури. И сейчас не курю и никогда не курил. Вообще никогда не курил.

Я в 5-м классе покурил, меня бабушка отмудохала так, что мама не горюй. Просто на гречке стоял в углу из-за того, что я взял «Беломорканал», вытряхнул табак, и мне захотелось сделать самому цветок сухой засыпать – папирос.

Она увидела меня и просто разнесла меня так. Я с того времени запах сигарет вообще не перевариваю.

– Траву пробовал?

– Нет.

– Никогда?

– Никогда в жизни.

– Как относишься к распространению наркотиков?

– Конечно, это убийство. Сейчас такое поколение, такой бизнес… Наверное, и раньше был. Просто не так это все было как-то распространено, а сейчас все это распространено как-то чересчур много, мне кажется.