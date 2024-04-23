Радимов объяснил, почему чемпионская интрига в РПЛ жива

Владислав Радимов считает, что «Краснодар» еще не выбыл из чемпионской гонки.

Южане идут на 2-м месте в таблице РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 4 очка.

В чемпионате осталось провести 6 туров.

– Я посмотрел тут календарь, и мне показалось, что у «Краснодара» он полегче, чем у «Зенита».

– То есть интрига еще жива? Мы ее не хороним?

– Жива, жива! И я думаю, что от предстоящего тура зависит очень многое. Причем, наверное, не столько от победы «Зенита», сколько от победы «Краснодара».

Если «Краснодар» сам выиграет, то дальше у «Зенита» и выезд к «Динамо», и ЦСКА еще принимать с игроками, которые отбудут дисквалификацию и поправятся…

В Грозный ехать, который мотивирован не меньше всех остальных, которым надо сохранять прописку. И в Воронеж еще «Зениту» ехать, а в Воронеже не самое лучшее поле, и плюс Воронежу тоже надо…

То есть, нас концовка ждет очень хорошая, но здесь зависит многое, повторюсь, от «Краснодара». Если он в ближайшем туре с «Балтикой» не потеряет очки.