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    Радимов объяснил, почему чемпионская интрига в РПЛ жива

    Владислав Радимов считает, что «Краснодар» еще не выбыл из чемпионской гонки.

    • Южане идут на 2-м месте в таблице РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 4 очка.
    • В чемпионате осталось провести 6 туров.

    – Я посмотрел тут календарь, и мне показалось, что у «Краснодара» он полегче, чем у «Зенита».

    – То есть интрига еще жива? Мы ее не хороним?

    – Жива, жива! И я думаю, что от предстоящего тура зависит очень многое. Причем, наверное, не столько от победы «Зенита», сколько от победы «Краснодара».

    Если «Краснодар» сам выиграет, то дальше у «Зенита» и выезд к «Динамо», и ЦСКА еще принимать с игроками, которые отбудут дисквалификацию и поправятся…

    В Грозный ехать, который мотивирован не меньше всех остальных, которым надо сохранять прописку. И в Воронеж еще «Зениту» ехать, а в Воронеже не самое лучшее поле, и плюс Воронежу тоже надо…

    То есть, нас концовка ждет очень хорошая, но здесь зависит многое, повторюсь, от «Краснодара». Если он в ближайшем туре с «Балтикой» не потеряет очки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1713890273
    ...в общем, мы ещё надежды не теряем, что-ли?)...
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    Январь 59
    1713897520
    Другими словами можно сказать так:"Зенит наверняка потеряет очки, и теперь всё зависит от того сколько очков сможет набрать Краснодар. Если без потерь , то интрига остаётся".
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