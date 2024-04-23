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    • Мостовой оценил компенсацию Абаскалю за увольнение из «Спартака»

    Мостовой оценил компенсацию Абаскалю за увольнение из «Спартака»

    Александр Мостовой высказался о сумме неустойки, которую получил Гильермо Абаскаль за досрочное расторжение контракта со «Спартаком».

    – Удивились, что Абаскалю выплатили 700-800 тысяч евро за увольнение?

    – В «Спартаке» уже ничему не удивляюсь. Мы недавно со знакомым подсчитали: за последние 15 лет в «Спартаке» убрали 18 главных тренеров.

    Чему тут удивляться? Плюс у каждого были по три-четыре помощника, которые тоже немало зарабатывают.

    – Многие хорошие тренеры в России столько за год не зарабатывают, сколько Абаскаль получил за отставку.

    – Конечно, я об этом и говорю. Зато зимой прошлого года с ним еще и продлили контракт, повысив зарплату.

    – Получается, «Спартак» снова, как говорится, развели на «бабки»?

    – «Спартак» уже давно разводили на «бабки» и многих разводят. Это футбол – самый богатый вид спорта. Кто туда попадает, тот хорошо зарабатывает.

    • Абаскаля уволили 14 апреля.
    • Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Статистика испанского тренера: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    гууд
    1713887465
    сосали бабло из него одни, теперь другие...
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    Пётр-Лаврухин-google
    1713894225
    Как такую некондицию вообще пригласили.В результата выиграл только этот рыжий интерн.Надо выгонять из клуба тех,кто пригласил,и кто посоветовал его пригласить.Хотя...Распил.- дело святое.А в руководстве все святые.Прям карма какая то.
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