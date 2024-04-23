Мостовой оценил компенсацию Абаскалю за увольнение из «Спартака»

Александр Мостовой высказался о сумме неустойки, которую получил Гильермо Абаскаль за досрочное расторжение контракта со «Спартаком».
– Удивились, что Абаскалю выплатили 700-800 тысяч евро за увольнение?
– В «Спартаке» уже ничему не удивляюсь. Мы недавно со знакомым подсчитали: за последние 15 лет в «Спартаке» убрали 18 главных тренеров.
Чему тут удивляться? Плюс у каждого были по три-четыре помощника, которые тоже немало зарабатывают.
– Многие хорошие тренеры в России столько за год не зарабатывают, сколько Абаскаль получил за отставку.
– Конечно, я об этом и говорю. Зато зимой прошлого года с ним еще и продлили контракт, повысив зарплату.
– Получается, «Спартак» снова, как говорится, развели на «бабки»?
– «Спартак» уже давно разводили на «бабки» и многих разводят. Это футбол – самый богатый вид спорта. Кто туда попадает, тот хорошо зарабатывает.
- Абаскаля уволили 14 апреля.
- Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Статистика испанского тренера: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.