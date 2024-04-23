Мостовой оценил компенсацию Абаскалю за увольнение из «Спартака»

Александр Мостовой высказался о сумме неустойки, которую получил Гильермо Абаскаль за досрочное расторжение контракта со «Спартаком».

– Удивились, что Абаскалю выплатили 700-800 тысяч евро за увольнение?

– В «Спартаке» уже ничему не удивляюсь. Мы недавно со знакомым подсчитали: за последние 15 лет в «Спартаке» убрали 18 главных тренеров.

Чему тут удивляться? Плюс у каждого были по три-четыре помощника, которые тоже немало зарабатывают.

– Многие хорошие тренеры в России столько за год не зарабатывают, сколько Абаскаль получил за отставку.

– Конечно, я об этом и говорю. Зато зимой прошлого года с ним еще и продлили контракт, повысив зарплату.

– Получается, «Спартак» снова, как говорится, развели на «бабки»?

– «Спартак» уже давно разводили на «бабки» и многих разводят. Это футбол – самый богатый вид спорта. Кто туда попадает, тот хорошо зарабатывает.