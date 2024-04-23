Глушаков – о заговоре: «Мне испортили карьеру – заблокировали вход в российский футбол и даже в Турцию»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков снова высказался о заговоре влиятельных людей против него.

– Почему у тебя таких два разных образа: народный футболист в 2017 году и изгой после 2018-го?

– Испортили карьеру. Все просто.

– Кто? Это как говорят про масонский заговор?

– Да, есть заговор. Люди сидят и договариваются между собой не брать футболиста.

А ты веришь в то, что я ухожу из «Спартака» бесплатным футболистом, какой бы я там ни был, в 30 лет я ухожу и из 16 команд у меня нет ни одного предложения?

За меня платить ничего не надо. Я играю, я так же забиваю. И меня никто не берет, кроме «Ахмата». Я в «Ахмате» – и все сразу замолчали.

– Есть пример Дзюбы.

– Я тебе еще раз говорю: ты веришь в это, что уйти из «Спартака» на расцвете сил своих – и ты никому не нужен командам?

– Я верю, что в футболе все иногда происходит по каким-то разговорам.

– Просят: «Не надо брать, он нас обидел». Таких много футболистов было. Билялетдинов. Было такое? Измайлов был. Много футболистов.

– Звонят?

– Договариваются. Так и есть. По-взрослому если разговаривать, так и есть. Просят и все. А потом что выходит?

– Кто просит? Криминальные группировки?

– Я не знаю. Ты лучше меня все это знаешь. Я выхожу в «Ахмате» и забиваю, я иду в «Химки» и забиваю 12 голов, даже больше. Больше, чем в лучшие годы в «Спартаке» и «Локомотиве», попадаю обратно в сборную.

Получается, в 34 ты нужен, а в 33 ты не нужен никому? Мне заблокировали вход в российский футбол. Даже в ближайшую Турцию.

Я когда разговаривал, мне говорили, что людям звонили: «Нет, нельзя брать, потому что у вас с нами испортятся отношения». Вот так это было.

– Кто эти люди были?

– Зачем это все говорить и поднимать? Давай мы закроем эту тему.