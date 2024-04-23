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    • Канчельскис оценил результаты «Спартака» после увольнения Абаскаля

    Канчельскис оценил результаты «Спартака» после увольнения Абаскаля

    Андрей Канчельскис высказался об улучшении результатов «Спартака» после смены тренера.

    • Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Под его руководством спартаковцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).

    – Так часто бывает, что после отставки главного тренера команда начинает выигрывать. Обыкновенная психология.

    Не думаю, что результаты «Спартака» в последних матчах стоит воспринимать как-то серьезно.

    Вернется ли Абаскаль в российский чемпионат?

    – Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймет? И это не значит, что у него больше не получится ни в одном клубе, нет. Просто в РПЛ у Абаскаля уже сложилась не лучшая репутация.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    "Канчельскиса - главредом в РБ Спорт.
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