Канчельскис оценил результаты «Спартака» после увольнения Абаскаля

Андрей Канчельскис высказался об улучшении результатов «Спартака» после смены тренера.

Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Под его руководством спартаковцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).

– Так часто бывает, что после отставки главного тренера команда начинает выигрывать. Обыкновенная психология.

Не думаю, что результаты «Спартака» в последних матчах стоит воспринимать как-то серьезно.

– Вернется ли Абаскаль в российский чемпионат?

– Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймет? И это не значит, что у него больше не получится ни в одном клубе, нет. Просто в РПЛ у Абаскаля уже сложилась не лучшая репутация.