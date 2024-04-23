Канчельскис оценил результаты «Спартака» после увольнения Абаскаля

Андрей Канчельскис высказался об улучшении результатов «Спартака» после смены тренера.
- Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Под его руководством спартаковцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).
– Так часто бывает, что после отставки главного тренера команда начинает выигрывать. Обыкновенная психология.
Не думаю, что результаты «Спартака» в последних матчах стоит воспринимать как-то серьезно.
– Вернется ли Абаскаль в российский чемпионат?
– Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймет? И это не значит, что у него больше не получится ни в одном клубе, нет. Просто в РПЛ у Абаскаля уже сложилась не лучшая репутация.