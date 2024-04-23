Аршавин назвал желаемого тренера для «Спартака»: «Но это малореально»

Андрей Аршавин рассказал, кого видит новым главным тренером «Спартака».

«Из всех, кого я знаю, – Карпина. Но это малореально.

Удивлюсь ли, если придет иностранный ноунейм? Честно, не будет ничего удивительного. Не думаю, что «Спартаку» обязательно нужен российский тренер.

Если бы они могли позволить себе хорошего иностранца... Но если придет хороший тренер, он захочет перетрясти состав. Я в этом уверен», – заявил Аршавин.