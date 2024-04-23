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    • Аршавин назвал желаемого тренера для «Спартака»: «Но это малореально»

    Аршавин назвал желаемого тренера для «Спартака»: «Но это малореально»

    Андрей Аршавин рассказал, кого видит новым главным тренером «Спартака».

    «Из всех, кого я знаю, – Карпина. Но это малореально.

    Удивлюсь ли, если придет иностранный ноунейм? Честно, не будет ничего удивительного. Не думаю, что «Спартаку» обязательно нужен российский тренер.

    Если бы они могли позволить себе хорошего иностранца... Но если придет хороший тренер, он захочет перетрясти состав. Я в этом уверен», – заявил Аршавин.

    • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.
    • Он уже возглавлял «Спартак» в 2009-2014 годах.
    • Карпин приводил команду к серебру РПЛ, выходил с ней в 1/4 финала Лиги Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1713871516
    ... достали со своим Рыжим...
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    andr45
    1713871815
    То есть Карпина рекомендуют в подмастерья Сливковичу? А Сливкович согласится?
    Ответить
    NewLife
    1713873846
    "Из всех, кого я знаю" - ключевые слова этого агента по тренерам)))))
    Ответить
    alefreddy
    1713882496
    сейчас и этот тренер радует надо подождать может и менять не придется
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    Krics
    1713884096
    А чего это голубок за Спартак переживает? имхо.
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