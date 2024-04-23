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    Агент Селюк оценил перспективы Абаскаля

    Известный российский агент Дмитрий Селюк ответил сказал, сможет ли экс-главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль найти себе работу в топ-5 лигах Европы.

    «Я бы Абаскаля так не списывал. Я знаю, что он был в одной маленькой команде в Греции, как говорится, больших успехов не добивался. По нему всe равно видно, что он хочет работать, что ему эта работа нравится.

    Когда идeт разговор о том, играл Абаскаль в футбол или не играл, я могу привести пример: Моуринью не играл, он был переводчиком. И что? Наоборот, порой суперфутболисты не могут стать нормальным тренером. Ван Гал тоже играл в какой-то третьей лиге Нидерландов.

    Желание у Абаскаля видно, оно есть. Он, по всей вероятности, не негодяй, он не понимал, куда пришeл. В «Спартаке» тяжело всем работать, какой там Абаскаль? Эмери было тяжело работать, а Мурат Якин? Все из «Спартака» сейчас работают в хороших местах.

    У Абаскаля тоже будет шанс, у него были и есть ошибки, но я бы не сказал, что он подлец», – сказал Селюк.

    • 14 апреля «Спартак» объявил об уходе Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.
    • Испанец работал в московском клубе с лета 2022 года.
    • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1713859464
    Ну все так или иначе себя находят и все так или иначе критиковались нашими физруками -экспертами, только физруки сидят в студии матча, а эти заняты своей работой.
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    Литейный 4 (returned)
    1713861719
    Будет маяться как физрук Каррера после спартака безработным 5 лет. Гыгыгы
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