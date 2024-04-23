Радимов назвал проблемную позицию «Локомотива»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о трансферной политике «Локомотива».

«Локомотив» давно мог купить нормального центрального защитника и решить половину своих проблем с пропущенными голами. Команда ставит перед собой высокие цели.

У москвичей играет большое количество игроков, которые вызываются в сборную России. Чтобы «Локомотив» боролся за чемпионство, в составе должен быть Нино, условно», – сказал Радимов.