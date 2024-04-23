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    Радимов назвал проблемную позицию «Локомотива»

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о трансферной политике «Локомотива».

    «Локомотив» давно мог купить нормального центрального защитника и решить половину своих проблем с пропущенными голами. Команда ставит перед собой высокие цели.

    У москвичей играет большое количество игроков, которые вызываются в сборную России. Чтобы «Локомотив» боролся за чемпионство, в составе должен быть Нино, условно», – сказал Радимов.

    • «Локомотив» с 38 очками после 24 матчей занимает пятое место в чемпионате России.
    • По показателю пропущенных голов в текущем чемпионате команда делит 9-10-е места с «Динамо» – по 32 мяча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1713861002
    Радимову надо еще сказать, что не у всех есть бабки на покупки и тем более высокие зарплаты. Горилл из Франции стоил в 2 раза дешевле. На что наскребли, того и взяли. Тупоголовые люди никак понять не могут, что у всех связаны руки на покупки финансами, там где люди пытаются выскребсти замену в виде кота в мешке за небольшие деньги, зенит за эти деньги с верхом просто добавляет себе игрока в ротацию уже в выстроенный за огромный кэш состав.
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