Радимов назвал проблемную позицию «Локомотива»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о трансферной политике «Локомотива».
«Локомотив» давно мог купить нормального центрального защитника и решить половину своих проблем с пропущенными голами. Команда ставит перед собой высокие цели.
У москвичей играет большое количество игроков, которые вызываются в сборную России. Чтобы «Локомотив» боролся за чемпионство, в составе должен быть Нино, условно», – сказал Радимов.
- «Локомотив» с 38 очками после 24 матчей занимает пятое место в чемпионате России.
- По показателю пропущенных голов в текущем чемпионате команда делит 9-10-е места с «Динамо» – по 32 мяча.