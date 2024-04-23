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    • Радимов сказал, что изменилось в «Спартаке» под руководством Слишковича

    Радимов сказал, что изменилось в «Спартаке» под руководством Слишковича

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

    «Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться, что нужно идти прессинговать. Угальде не забил ни одного мяча, но проделал огромную работу.

    Очень понравилось, что москвичи играли до последних минут, они бежали до конца. До сих пор не могу понять логику «Спартака», почему нужно было держать Абаскаля так долго. Почему всe это было не изменить раньше? Уверен, что «Спартак» бы боролся за первое место», – сказал Радимов.

    • Матч был первым для красно‑белых в чемпионате России при Слишковиче в роли и.о. главного тренера.
    • 14 апреля столичный клуб отправил в отставку Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в РПЛ. Команда на три очка отстает от «Динамо», идущего 3-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (12)
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    ilichkadr
    1713852091
    Влад, бежать до конца во всех матчах не возможно. Для этого надо иметь полноценную лавку, которой нет ни в одной команде, в т.ч. и Зените.
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    Skull_Boy
    1713854817
    Ты что дЭбил или как, где все голы Спартак забил только из-за косяков вратарей, а по игре были нулями постоянно жались и только бегали в контры
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    Январь 59
    1713855158
    Стоило Спартаку одержать одну Победу, уже Спартак чуть ли не национальный герой, а Слишкович, уже подписал всем кандидатам на должность Гл. Тр. приговоры. А откуда такая эйфория? Случайная ошибка вратаря, и отскок мяча от ноги в руку. Да это заслуга Спартака, да это победа с крупным счётом. Но это всего "ОДНА".Следом две игры в течение одной недели. Да в Москве, да не надо никуда ехать, но!!! Соперники совсем не аутсайдеры. Сможет Спартак победить Локо и ЦСКА- честь и хвала команде и тренеру, а ???-дальше сами всё поняли.
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    JTherry
    1713857246
    все это - разговоры в пользу "бедных", Буланов "льёт воду" на мельницу срач-тв, нельзя же, чтобы медиа-газпрёма были неправы в отношении Абаскаля, столько грязи вылили, столько давления было, столько слухов собрали от ветеранов разных клубов, так срач-тв "переживал" за Спартак, диву даюсь, откуда столько доверчивых людей вокруг..?)
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    paracetamol
    1713861886
    От обороны начали играть, как середняки, вот и подтянулись. К тому же Ростов сам развалился.
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