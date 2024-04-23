Радимов сказал, что изменилось в «Спартаке» под руководством Слишковича

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

«Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться, что нужно идти прессинговать. Угальде не забил ни одного мяча, но проделал огромную работу.

Очень понравилось, что москвичи играли до последних минут, они бежали до конца. До сих пор не могу понять логику «Спартака», почему нужно было держать Абаскаля так долго. Почему всe это было не изменить раньше? Уверен, что «Спартак» бы боролся за первое место», – сказал Радимов.