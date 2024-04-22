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    Сафонов: «Аршавин будет президентом «Зенита»

    Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы Андрея Аршавина как функционера.

    «Аршавина можно назвать одним из лучших игроков. Я не люблю понятие лучший, но реально был яркий и самобытный игрок. На него специально приходили болельщики и любили его. Классный игрок был. Кому-то от бога дано что-то, кому-то нет.

    Вообще футбол – это, наверное, 20 процентов таланта, остальное – работа. И просто даже один покер там, четыре мяча забить в ворота «Ливерпуля» – это, наверное, единицам дано. И вообще, он провел яркий период в Англии, играл достойно и ниже своего уровня не падал.

    Аршавином интересовалась «Барселона». Его любимый клуб был. Я думаю, он потянул бы уровень «Барсы», тем более каталонцы ему по стилю игры больше подходили. Они играют в «тики-таку» и прочее. То есть нет такого, как в Англии, – борьбы на каждом клочке поля.

    Он вообще уже хотел уехать в Европу тогда. То есть он перерос уровень чемпионата страны, поэтому когда там стали идти разговоры, что давайте нам Лионеля Месси вместо Аршавина, ну, это, наверное, был такой не очень хороший юмор, и я думаю, что это слабость менеджмента «Зенита» в то время. То есть, в принципе, мечту его как бы в этом плане убили. Но что есть, то есть. У него великолепная карьера, поэтому есть что вспоминать.

    Я думаю, что не за горами момент, когда Аршавин будет президентом футбольного клуба «Зенит». У него хорошее чувство юмора, понимание футбола. Он здравомыслящий человек, легенда. Его любят питерские болельщики, поэтому буду рад видеть его во главе такого клуба, как «Зенит», – сказал Сафонов.

    • Аршавин занимает должность заместителя генерального директора «Зенита».
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Зенит».
    • Также Аршавин ходит на «Матч ТВ» в качестве эксперта.

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    Источник: радио «Движение»

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