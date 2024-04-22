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    • Щетинин назвал момент матча со «Спартаком», который выбил «Ростов» из колеи

    Щетинин назвал момент матча со «Спартаком», который выбил «Ростов» из колеи

    Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

    «Что не получилось у «Ростова»? По первому тайму скажу, что выход из обороны, у меня были две ошибки, а дальше игру наладили.

    Мы нормально начали, но второй гол выбил из колеи. Когда пропустили второй и третий, «поплыли», пошли отыгрываться и еще получили», – сказал Щетинин.

    • 2-й гол «Спартака» случился после ошибки вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.
    • После ошибки голкипера заменили на Никиту Медведева.
    • «Ростов» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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