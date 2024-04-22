Щетинин назвал момент матча со «Спартаком», который выбил «Ростов» из колеи

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

«Что не получилось у «Ростова»? По первому тайму скажу, что выход из обороны, у меня были две ошибки, а дальше игру наладили.

Мы нормально начали, но второй гол выбил из колеи. Когда пропустили второй и третий, «поплыли», пошли отыгрываться и еще получили», – сказал Щетинин.