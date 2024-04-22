Комличенко отреагировал на слухи об уходе Карпина в «Спартак»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слухи об уходе главного тренера Валерия Карпина в «Спартак».

– Карпина постоянно сватают в «Спартак». Мешает это команде?

– Никак. Нас это как касается?

– Если Карпин всe-таки уйдeт в «Спартак», будет ли это повышением для него?

– Конечно, если уйдeт. Если, если… Давайте поживeм – увидим. Нам это неинтересно. Мы своe дело делаем.