Комличенко отреагировал на слухи об уходе Карпина в «Спартак»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слухи об уходе главного тренера Валерия Карпина в «Спартак».
– Карпина постоянно сватают в «Спартак». Мешает это команде?
– Никак. Нас это как касается?
– Если Карпин всe-таки уйдeт в «Спартак», будет ли это повышением для него?
– Конечно, если уйдeт. Если, если… Давайте поживeм – увидим. Нам это неинтересно. Мы своe дело делаем.
- 14 апреля «Спартак» уволил испанского тренера Гильермо Абаскаля.
- В данный момент помощник испанца босниец Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера москвичей.
- Валерий Карпин считается одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».
- Спартаковцы занимают 4-е место в РПЛ с 38 очками после 24 матчей.
- «Ростов» идет 8-м с 34 баллами.