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    • Комличенко отреагировал на слухи об уходе Карпина в «Спартак»

    Комличенко отреагировал на слухи об уходе Карпина в «Спартак»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слухи об уходе главного тренера Валерия Карпина в «Спартак».

    – Карпина постоянно сватают в «Спартак». Мешает это команде?

    – Никак. Нас это как касается?

    – Если Карпин всe-таки уйдeт в «Спартак», будет ли это повышением для него?

    – Конечно, если уйдeт. Если, если… Давайте поживeм – увидим. Нам это неинтересно. Мы своe дело делаем.

    • 14 апреля «Спартак» уволил испанского тренера Гильермо Абаскаля.
    • В данный момент помощник испанца босниец Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера москвичей.
    • Валерий Карпин считается одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».
    • Спартаковцы занимают 4-е место в РПЛ с 38 очками после 24 матчей.
    • «Ростов» идет 8-м с 34 баллами.

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    Источник: «Чемпионат»

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