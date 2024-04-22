Черчесов прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.

Черчесов тренировал москвичей в 2007-2008 годах.

Он привел команду к серебру РПЛ.

Черчесов без работы с лета, когда был уволен из «Ференцвароша».

– Гипотетически вы получаете приглашение в «Спартак». Вам ставят определенную задачу, но в клубе уже спортивный директор и целый набор футболистов. Как в такой ситуации быть? Вы были и главным тренером, и спортивным директором.

– Смотрите, еще не было ни разу команды, когда тебя приглашают и там всe хорошо, там и спортивные директоры бывают и президенты. Везде всe есть. Это ситуативно. Один раз тебе говорят делать самому, другой раз ставят задачу, тогда ты понимаешь, ты это можешь сделать или нет.

Я уже не знаю, со сколькими клубами разговаривал, а я всe перед вами сижу. Всe потому, что ты не можешь понять, что они от тебя хотят, и самое главное, они сами не знают, как это сделать, а когда ты им что‑то предлагаешь, они тебя не слушают. В «Ференцвароше» мне сказали делать то‑то и то‑то. Мы заняли то место и попали в Лигу Европы, где они 47 лет не были. Тебе ставят задачу, ты ее выполняешь, или наоборот говорят: «Сам ставь задачу».

Пускай «Спартак» на меня не обижается, но я не думаю об этом. Молодцы, что пишете про кандидатов в эту команду, но надо начинать думать, когда тебе звонят. Можно обо всeм думать, но я разве всю жизнь спал и мечтал, что буду тренировать «Легию» или «Ференцварош»? К тебе прилетели, тебя спросили, тебя озадачили.