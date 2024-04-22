Федун прокомментировал отставку Абаскаля

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об отставке 35-летнего Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.
«С тренером все понятно: есть результат – он молодец, нет – тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать», – сказал Федун.
- Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Под его руководством красно-белые в прошлом сезоне завоевали бронзовые медали.
- 14 апреля он был отправлен в отставку.
- После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.
- «Спартак» после 24 матчей занимает 4-е место в РПЛ, набрав 38 очков. Команда отстает от 3-й позиции на 3 очка.