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    Федун прокомментировал отставку Абаскаля

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об отставке 35-летнего Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

    «С тренером все понятно: есть результат – он молодец, нет – тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать», – сказал Федун.

    • Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Под его руководством красно-белые в прошлом сезоне завоевали бронзовые медали.
    • 14 апреля он был отправлен в отставку.
    • После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • «Спартак» после 24 матчей занимает 4-е место в РПЛ, набрав 38 очков. Команда отстает от 3-й позиции на 3 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1713776242
    Еще важнее не приглашать таких тренеров.
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    DVOK68
    1713778629
    Федуна как руководителя не уважаю,по понятным причинам.Но здесь он прав всецело) У него Абаскаль вылетел бы через полгода,по причине отсутствия результата.А нынешние почти два(!)года решали,взвешивали как быть,и контракт с хитрым гишпанцем продлили на лучших для него условиях.Дурачьё нерешительное) Самое плохое что эти мямли так и остались при власти.Можно ожидать любого решения по тренеру.
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    Alejandrrro
    1713780919
    В таблице Спартак выше Локомотива, ЦСКА, Ростова. Почему не разносят в пух и прах тренеров этих команд, как Абаскаля? Как Абаскаля грязью поливали, никого из тренеров так не гнобят.
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    САДЫЧОК
    1713781912
    Федун никогда не разбирался в футболе и никогда не был владельцем! Был менеджером и очень плохим!
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