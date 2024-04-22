Федун прокомментировал отставку Абаскаля

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об отставке 35-летнего Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«С тренером все понятно: есть результат – он молодец, нет – тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать», – сказал Федун.