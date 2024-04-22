Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Анчелотти объяснил недовольство Винисиуса заменой в матче с «Барселоной»

    Анчелотти объяснил недовольство Винисиуса заменой в матче с «Барселоной»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокмментировал замену нападающего Винисиуса на 82-й минуте матча 32-го тура Примеры с «Барселоной» (3:2). Итальянский специалист напомнил, что четырьмя днями ранее его команда сыграла с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, по пенальти 4:3), где было дополнительное время и серия 11-метровых

    – Винисиус жаловался, когда его меняли…

    – Ему это не понравилось, он хотел остаться на поле. Игроки атаки прилагали огромные усилия, учитывая, что было на «Этихаде». Мы просим их обороняться, работать на команду, они очень быстры и всегда атакуют глубоко. Они изрядно утомились.

    Я понимаю, что он хотел продолжать играть, но нам нужны были свежие ноги.

    • Вместо Винисиуса на поле вышел Хоселу. Замена произошла при счете 2:2.
    • До замены бразилец забил гол с пенальти и отдал голевой пас.

    Новости по теме
    Анчелотти высказался об игре Лукаса против «Барселоны»
    Ла Лига назвала лучшего игрока Эль Класико
    Экс-арбитр Итурральде Гонсалес высказался о спорном эпизоде в матче «Реал» – «Барселона»
    Источник: As

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+