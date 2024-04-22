Анчелотти объяснил недовольство Винисиуса заменой в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокмментировал замену нападающего Винисиуса на 82-й минуте матча 32-го тура Примеры с «Барселоной» (3:2). Итальянский специалист напомнил, что четырьмя днями ранее его команда сыграла с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, по пенальти 4:3), где было дополнительное время и серия 11-метровых

– Винисиус жаловался, когда его меняли…

– Ему это не понравилось, он хотел остаться на поле. Игроки атаки прилагали огромные усилия, учитывая, что было на «Этихаде». Мы просим их обороняться, работать на команду, они очень быстры и всегда атакуют глубоко. Они изрядно утомились.

Я понимаю, что он хотел продолжать играть, но нам нужны были свежие ноги.