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    • Бубнов подвел итоги матча «Ростов» – «Спартак» и высказался о работе Слишковича

    Бубнов подвел итоги матча «Ростов» – «Спартак» и высказался о работе Слишковича

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов назвал победу красно-белых над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ заслугой и.о. главного тренера москвичей Владимира Слишковича.

    «Слишкович избрал правильную стратегию на матч. Он заставил футболистов активно прессинговать даже на чужой половине поля.

    Тактика с тремя центральными хорошо сработала с «Зенитом», ничего нового придумывать и. о. главного тренера не пришлось. С ростовчанами в этом плане было играть даже легче.

    Владимир также выставил правильный состав, оставив Соболева на скамейке запасных. В таких встречах он выпадает. Угальде, в отличие от Александра, носится по полю и оказывает давление на защиту. Вопросы вызывала только кандидатура Медины, но боснийский специалист остановил выбор на Хесусе. И не прогадал.

    Перед игрой было трудно предположить, что встреча закончится с таким счетом – 5:1. Никто этого не ожидал, даже спартаковцы. У красно-белых перед стартовым свистком было не меньше проблем, чем у «Ростова».

    Определяющей для хозяев стала потеря Умара Сако, который пропускал встречу из-за перебора желтых карточек. Равноценной замены ему не нашлось.

    Можно сказать, что «Спартак» сыграл лучшую игру в сезоне, однако команда Карпина не заслужила такого крупного поражения. Она играла ненамного хуже, особенно в первом тайме, когда команды обменялись голами.

    Но после перерыва Песьяков привез очередной гол в свои ворота. Он делал это уже неоднократно в предыдущих матчах. Это добавило «Спартаку» уверенности.

    Шоком для «Ростова» стал пенальти, очень похожий на неназначенный 11-метровый в матче «Зенита» и «Оренбурга». Только тут Москалев поставил мяч на точку, а там этого не произошло.

    Два пропущенных за короткий промежуток мяча стали переломным моментом матча. «Спартак» просто морально убил голами.

    После этого тренерский штаб красно-белых грамотно воспользовался преимуществом. Слишкович стал выпускать свежих игроков, которые помогли еще больше упрочить преимущество гостей.

    Ростовчане пошли ва-банк, а соперники дважды этим воспользовались. Жалко, что Пруцев не забил, чуть-чуть не повезло. В ворота хозяев могло спокойно влететь шесть-семь голов.

    Победа «Спартака» – заслуга Слишковича. Его нужно оставлять главным тренером как минимум до конца сезона. Он хорошо знает команду, да и на русском говорит. Но определиться с дальнейшими планами по позиции тренера нужно как можно быстрее», – написал Бубнов.

    • 14 апреля «Спартак» уволил испанского тренера Гильермо Абаскаля.
    • В данный момент помощник испанца босниец Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера красно‑белых.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (1)
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    oyabun
    1713770724
    Будем посмотреть. Если и следующие игры под руководством Слишковича будут столь же хороши, то почему бы его и не оставить, как когда то Карреру?
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