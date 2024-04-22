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    В «Пари НН» рассказали о кредите доверия Юрану

    Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопросы о главном тренере команды Сергее Юране после матча 25-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4). Для нижегородцев это поражение стало четвертым подряд.

    – Отвлекают ли Юрана разного рода слухи о «Спартаке»?

    – Думаю, нет. Это слишком часто происходит в тренерской работе, чтобы на это обращать внимание. Надо заниматься своей командой, тем более у нас не самый легкий период. Думаю, он даже не читает эти новости и занимается командой.

    – Кредит доверия у Юрана большой? Все же четыре поражения подряд…

    – Мы много раз говорили, что не будем принимать каких‑то скоропалительных движений относительно тренера. Все понимаем: есть хорошие матчи, есть плохие, есть хорошие серии, есть не очень. Команда всe ещe на 10‑м месте, нужно постараться в этой десятке закончить.

    Тем более сейчас все конкуренты из нижней части таблицы стремительно набирают очки. Надеюсь, это придаст дополнительной мотивации ребятам.

    • Сергея Юрана называют кандидатом на пост главного тренера «Спартака».
    • «Пари НН» находится на 10-й позиции с 28 очками после 24 игр. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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