Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Анчелотти прокомментировал победу над «Барселоной»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 32-го тура Примеры с «Барселоной» (3:2) сказал, что завоевание чемпионского титула для его команды стало намного ближе.

    «Это был равный матч, борьба шла на равных, мы встречались с соперником, который приложил все усилия для того, чтобы постараться вернуть интригу в чемпионат.

    Нам удавалось хорошо справляться с различными ситуациями. Дважды нам пришлось отыгрываться, и мы смогли это сделать. Из последних сил, использовав последнюю каплю энергии, которая у нас осталась на этой неделе, мы сумели забить победный мяч. Это незабываемо.

    Я горжусь командой, она провела два очень тяжелых матча. Мы отлично с ними справились и теперь счастливы. Теперь нужно подготовиться к финальной части сезона.

    Мы в хорошем положении, в нас много желания и энтузиазма, а на «Бернабеу» мы играем в прекрасной атмосфере. Верю, что вместе мы добьемся чего-то позитивного в этом сезоне.

    Чемпионство стало намного ближе. Давайте продолжать в том же духе. Теперь нужно отдохнуть, потому что неделя получилась тяжелой, но незабываемой», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 81 очком после 32 матчей.
    • «Барселона» идет 2-й с 70 очками, она на 2 очка опережает «Жирону».

    Новости по теме
    Хави высказался о незасчитанном голе после удара Ямаля
    Хави считает, что «Барселона» играла лучше «Реала» 3
    В матче «Реал» – «Барселона» мяч мог целиком пересечь линию ворот после удара Ямаля, судья не засчитал гол 6
    Источник: As

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+