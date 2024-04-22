Анчелотти прокомментировал победу над «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 32-го тура Примеры с «Барселоной» (3:2) сказал, что завоевание чемпионского титула для его команды стало намного ближе.

«Это был равный матч, борьба шла на равных, мы встречались с соперником, который приложил все усилия для того, чтобы постараться вернуть интригу в чемпионат.

Нам удавалось хорошо справляться с различными ситуациями. Дважды нам пришлось отыгрываться, и мы смогли это сделать. Из последних сил, использовав последнюю каплю энергии, которая у нас осталась на этой неделе, мы сумели забить победный мяч. Это незабываемо.

Я горжусь командой, она провела два очень тяжелых матча. Мы отлично с ними справились и теперь счастливы. Теперь нужно подготовиться к финальной части сезона.

Мы в хорошем положении, в нас много желания и энтузиазма, а на «Бернабеу» мы играем в прекрасной атмосфере. Верю, что вместе мы добьемся чего-то позитивного в этом сезоне.

Чемпионство стало намного ближе. Давайте продолжать в том же духе. Теперь нужно отдохнуть, потому что неделя получилась тяжелой, но незабываемой», – сказал Анчелотти.