Бубнов назвал блеклой игру «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ «Зенит» – «Оренбург» (1:0).

«Этот матч показал, что «Оренбург» сейчас одна из лучших команд нижней половины турнирной таблицы. Коллектив Давида Деограсии не должен вылетать из РПЛ.

В первом тайме, если вынести за скобки филигранно точный удар Клаудиньо, «Зенит» смотрелся не сильнее гостей. Если бы не мастерство бразильца, то петербуржцам пришлось бы тяжело.

Гости же действовали немного пассивно, но их можно понять. «Зенит» в чемпионате сейчас побаиваются все. Оренбуржцы отказались от высокого прессинга и при потере мяча возвращались всей командой на свою половину поля.

После перерыва же футболисты «Оренбурга» резко прибавили в скорости и смелости. По игре они выглядели сильнее. Хозяева не смогли создать ни одного по-настоящему голевого момента. А вот гости имели пять опасных подходов к воротам Кержакова.

«Зенит» вполне мог проиграть, в конце петербуржцы даже не помышляли об атаке. Но не стоит принижать мастерство команды Деограсии. Сегодняшний «Оренбург» может создать проблемы любому топовому клубу чемпионата.

Причина блеклой игры «Зенита» в этом матче – проблема с созданием опасных моментов. Если в игре со «Спартаком» не удавалось реализовывать голевые ситуации, то сейчас катастрофически не хватало остроты у ворот оренбуржцев.

В ближайшее время Семаку есть над чем подумать, ведь питерцы играли практически оптимальным составом. Но это футбол, у всех бывают неудачные матчи.

Возможно, футболисты «Зенита» не играли на максимуме. Однако, как мы увидели, у них хватает мастерства, чтобы побеждать, не оставляя все силы на поле. Нельзя говорить о каких-то системных проблемах. «Зенит» отлично готов, и как он был фаворитом в борьбе за чемпионство, так и остается.

Момент с пенальти получился весьма неоднозначным. Одни судьи назначают 11-метровый в таких ситуациях, другие нет. Современные правила оставляют большое пространство для маневра, и их необходимо пересматривать.

Руку нужно фиксировать только тогда, когда ей умышленно играют. В остальных случаях назначать пенальти не стоит», – написал Бубнов.