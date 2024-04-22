Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Бубнов назвал блеклой игру «Зенита» в матче с «Оренбургом»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ «Зенит» – «Оренбург» (1:0).

    «Этот матч показал, что «Оренбург» сейчас одна из лучших команд нижней половины турнирной таблицы. Коллектив Давида Деограсии не должен вылетать из РПЛ.

    В первом тайме, если вынести за скобки филигранно точный удар Клаудиньо, «Зенит» смотрелся не сильнее гостей. Если бы не мастерство бразильца, то петербуржцам пришлось бы тяжело.

    Гости же действовали немного пассивно, но их можно понять. «Зенит» в чемпионате сейчас побаиваются все. Оренбуржцы отказались от высокого прессинга и при потере мяча возвращались всей командой на свою половину поля.

    После перерыва же футболисты «Оренбурга» резко прибавили в скорости и смелости. По игре они выглядели сильнее. Хозяева не смогли создать ни одного по-настоящему голевого момента. А вот гости имели пять опасных подходов к воротам Кержакова.

    «Зенит» вполне мог проиграть, в конце петербуржцы даже не помышляли об атаке. Но не стоит принижать мастерство команды Деограсии. Сегодняшний «Оренбург» может создать проблемы любому топовому клубу чемпионата.

    Причина блеклой игры «Зенита» в этом матче – проблема с созданием опасных моментов. Если в игре со «Спартаком» не удавалось реализовывать голевые ситуации, то сейчас катастрофически не хватало остроты у ворот оренбуржцев.

    В ближайшее время Семаку есть над чем подумать, ведь питерцы играли практически оптимальным составом. Но это футбол, у всех бывают неудачные матчи.

    Возможно, футболисты «Зенита» не играли на максимуме. Однако, как мы увидели, у них хватает мастерства, чтобы побеждать, не оставляя все силы на поле. Нельзя говорить о каких-то системных проблемах. «Зенит» отлично готов, и как он был фаворитом в борьбе за чемпионство, так и остается.

    Момент с пенальти получился весьма неоднозначным. Одни судьи назначают 11-метровый в таких ситуациях, другие нет. Современные правила оставляют большое пространство для маневра, и их необходимо пересматривать.

    Руку нужно фиксировать только тогда, когда ей умышленно играют. В остальных случаях назначать пенальти не стоит», – написал Бубнов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками после 24 матчей. Отрыв от ближайшего преследователя «Краснодара» составляет 4 очка.
    • «Оренбург» идет 12-м с 26 очками. Отрыв от ближайшего преследователя и зоны стыковых матчей составляет 2 очка.

    Новости по теме
    Бубнов подвел итоги матча «Ростов» – «Спартак» и высказался о работе Слишковича 1
    Бубнов выскзалася о возможном назначении Юрана в «Спартак» 10
    Бубнов дал прогноз на матчи 25-го тура РПЛ 17
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:47
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1713761506
    Ну блекло помойные же((((
    Ответить
    ilichkadr
    1713763959
    «Оренбург» сейчас одна из лучших команд нижней половины турнирной таблицы? А что не сказать, что одна из лучших представителей пердива?
    Ответить
    ilichkadr
    1713764207
    "Руку нужно фиксировать только тогда, когда ей умышленно играют." Явно не слова Сани Бубнова. В футболе только идиот может умышленно сыграть рукой в штрафной площади.
    Ответить
    Номэд
    1713765130
    На то они и блеклосиние...
    Ответить
    Алексей З
    1713765133
    Пока это приносит результат , титулы , никто в открытую не скажет , что "Король то голый ", игра команды не симпатична. Не на газпромовском же матч-тв такое говорить ? Играют для болел , а бмжовик для Миллера ,вот в чём разница. Оренбург здорово играл , он должен быть в РПЛ, тут есть " левые пассажиры" и без него.
    Ответить
    Бобссон
    1713768487
    Был на стадионе. Видел все воочию. Я бы вообще это игрой не называл.
    Ответить
    FCSpartakM
    1713770022
    Когда игры нет, а ты выигрываешь за счет мастерства трех-четырех игроков, то это вопрос к Сереже Семаку. На одного игрока меньше стало и так игра просела заметно. С учетом того, что бумжи потратили больше всех и выли, что у них мега Педро "всего" за 10 млн, то это выглядит все смешно. Придется газпрому расчехляться опять на трансферы в след году, нужно брать чемпионство с заядлым преимуществом, чтобы лицо Миллера сияло в зловещей улыбке
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+