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    • Карпин прокомментировал замену Песьякова в матче со «Спартаком»

    Карпин прокомментировал замену Песьякова в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о замене вратаря Сергея Песьякова во втором тайме матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

    «Согласен, что нельзя сказать, что «Спартак» переиграл «Ростов». Индивидуальные ошибки? Я бы сказал ошибка. Ошибка заключалась не в том, что вратарь не вынес мяч перед пенальти, не забрал мяч руки, а в том, что не сказал о травме, что она не позволяет играть. Понятно, что было большое желание не уходить с поля.

    С одной стороны, это хорошо. С другой, как видим, не очень. Не знаю, просил Сергей Песьяков замену или нет, но уже было видно после второго гола, что что-то не в порядке. Уже начали готовить замену. Это было нашим решением», – сказал Карпин.

    • Песьяков перед заменой совершил результативную ошибку.
    • Его заменил Никита Медведев.
    • Сергей ранее выступал за «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.04.2024 23:28
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    Комментарии (3)
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    oyabun
    1713731612
    Что то никто по игре не заметил, чтобы у Песьякова была травма. Прикрывает свою креатуру?
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    TIMOTHY
    1713731968
    Турбослив Валера это
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