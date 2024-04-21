Карпин прокомментировал замену Песьякова в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о замене вратаря Сергея Песьякова во втором тайме матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

«Согласен, что нельзя сказать, что «Спартак» переиграл «Ростов». Индивидуальные ошибки? Я бы сказал ошибка. Ошибка заключалась не в том, что вратарь не вынес мяч перед пенальти, не забрал мяч руки, а в том, что не сказал о травме, что она не позволяет играть. Понятно, что было большое желание не уходить с поля.

С одной стороны, это хорошо. С другой, как видим, не очень. Не знаю, просил Сергей Песьяков замену или нет, но уже было видно после второго гола, что что-то не в порядке. Уже начали готовить замену. Это было нашим решением», – сказал Карпин.