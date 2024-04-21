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    • Слишкович прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

    Слишкович прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

    Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

    «Легко говорить после 5:1 и сказать, что мы красавчики и умные. Но первый тайм, опасные моменты были со стандартов. Из игры мы сделали два‑три хороших момента. Да, тоже был «стандарт», но что же. Но сейчас, что важно, у нас не получалось забить со «стандартов», тут мы это сделали.

    В первом тайме пропустили после ошибки, а дальше стало только проще. «Ростов» стал атаковать. Наши игроки быстрые и могут создать всем проблемы. Я считаю, что наша победа заслуженная. Особенно в такой момент и против такого соперника. Главное – ребята. Они играли и сделали все, что мы от них хотели», – сказал босниец.

    • «Спартак» в 3 очках от топ-3.
    • Впереди у команды матч с ЦСКА (25 апреля).
    • «Спартак» не потерял теоретические шансы на чемпионство.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.04.2024 23:21
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1713731130
    Спасибо, ты молодец, продолжай в том же духе)
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    oyabun
    1713731258
    Замечательно сказал. Не то что странные комментарии Абаскаля и его нелепые оправдания после поражений. И одно то что после испанца Спартак наконец то забил со стандарта, уже о многом говорит. А то совсем уж позорно было - "Спартак единственная команда ни разу не забившая со стандарта в этом сезоне" - радостно смаковали прикормленные Газпромом комментаторы. Надеюсь, теперь успокоятся?
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    TIMOTHY
    1713732253
    Вот именно вы играли и Ростов вам пасы давал
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