Слишкович прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

«Легко говорить после 5:1 и сказать, что мы красавчики и умные. Но первый тайм, опасные моменты были со стандартов. Из игры мы сделали два‑три хороших момента. Да, тоже был «стандарт», но что же. Но сейчас, что важно, у нас не получалось забить со «стандартов», тут мы это сделали.

В первом тайме пропустили после ошибки, а дальше стало только проще. «Ростов» стал атаковать. Наши игроки быстрые и могут создать всем проблемы. Я считаю, что наша победа заслуженная. Особенно в такой момент и против такого соперника. Главное – ребята. Они играли и сделали все, что мы от них хотели», – сказал босниец.