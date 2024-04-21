Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Халявный выигрыш»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и москвичами (1:5).

«Вторая халявная победа «Спартака» в довольно‑таки короткий срок. Ничего не предвещало к такому результату. После гола Даниилу Хлусевича «Ростов» загнал «Спартак» на его половину поля и всего забил один мяч. А дальше сработало какое‑то секретное оружие спартаковцев, когда соперник начинает играть за них.

Сергей Песьяков еще в первом тайме показал, что обязательно поможет «Спартаку» в этом матче, а во втором все для этого сделал. У «Ростова» был какой‑то день‑непруха. Но победа «Спартака» – это заслуга Песьякова», – сказал Червиченко.