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    • Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Халявный выигрыш»

    Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Халявный выигрыш»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и москвичами (1:5).

    «Вторая халявная победа «Спартака» в довольно‑таки короткий срок. Ничего не предвещало к такому результату. После гола Даниилу Хлусевича «Ростов» загнал «Спартак» на его половину поля и всего забил один мяч. А дальше сработало какое‑то секретное оружие спартаковцев, когда соперник начинает играть за них.

    Сергей Песьяков еще в первом тайме показал, что обязательно поможет «Спартаку» в этом матче, а во втором все для этого сделал. У «Ростова» был какой‑то день‑непруха. Но победа «Спартака» – это заслуга Песьякова», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» в 3 очках от топ-3.
    • Впереди у команды матч с ЦСКА (25 апреля).
    • «Спартак» не потерял теоретические шансы на чемпионство.

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    Источник: «Матч ТВ»

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