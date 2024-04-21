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    • Бубнов выскзалася о возможном назначении Юрана в «Спартак»

    Бубнов выскзалася о возможном назначении Юрана в «Спартак»

    Бывший футолист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном назначении Сергея Юрана на роль главного тренера красно-белых.

    «Кандидатура Сергея Юрана на фоне предыдущего главного тренера «Спартака» выглядит неплохой. Можно точно сказать, что хуже, чем при Абаскале, уже не будет. Он лучше знает наш футбол и имеет колоссальный опыт работы с российскими командами.

    Единственный минус в приглашении Юрана – отсутствие в послужном списке топовых команд. Но даже в небольших коллективах он добивался неплохих результатов.

    Сергей Николаевич способен выстраивать игру в атаке даже при скромном подборе футболистов. Жесткий характер специалиста поможет наладить дисциплину в команде. Он такой человек, который не будет искать компромиссы с конфликтными игроками.

    Судя по всему, Юран – отличный мотиватор. Его команды всегда бьются на поле до последнего.

    Нельзя не отметить и амбиции специалиста. Без них невозможно дать результаты в «Спартаке». Сергей Николаевич стремится работать в большой российской команде. Он придет бороться за чемпионство и за Кубок, меньших задач он перед собой ставить не будет.

    В каких бы командах ни работал Юран, он всегда принимал участие в подборе футболистов. Ему сложно будет навязать левые трансферы.

    Однако бардак в «Спартаке» Сергей Николаевич в одиночку разгрести не сможет. Многое зависит от руководства клуба. Тренеру важно найти общий язык со спортивным директором, если переход всe же случится.

    Со стороны руководства «Спартака» лучше пригласить того же Юрана, нежели Паскаля Янсена. Нидерландец приедет в Россию только ради финансовой выгоды.

    Наверняка Юран получит самый солидный контракт, но с трудом верится, что ему будут предлагать условия лучше, чем Янсену. Юран – правильный выбор для «Спартака».

    Важно держать в голове и болельщиков команды. Исторически поддержка фанатов играет большую роль в результатах «Спартака». Они придают команде больше сил. Да и ветераны клуба поддержат такое назначение.

    «Пари НН» же находится сейчас в непростой ситуации. Команда вполне может скатиться в зону стыковых матчей и начать борьбу за выживание. Если Юрана переманят по ходу текущего сезона, то нижегородцы могут посыпаться, и тогда будут говорить, что Сергей Николаевич бросил команду, хотя у него есть пункт о расторжении в контракте», – написал Бубнов.

    • Юран сейчас возглавляет «Пари НН». Команда занимает 10-е место в РПЛ с 28 очками.
    • 14 апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда занимает 7-е место в РПЛ с 35 очками после 23 матчей.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии (8)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713718466
    Был физрук любитель , станет физрук с опытом. Гыгыгы
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    oyabun
    1713719004
    Сколько там у Юрана уже поражений подряд? Вроде 4. И это лучший выбор для Спартака?!
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    MazaiNN
    1713720421
    Оставьте этого лысого что сейчас и.о.
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    Кузьмич на трибуне
    1713721519
    Поменяйте местами Юрана и Семака, и С.Юран будет тренером-топ, а С.Семак опять станет физруком с богатым опытом. С таким Спартаком, как сегодня, никакой Гвардиола , Анчелотти, Симеоне, Тухель или Зидан не сможет достичь результатов. Интересы руководства клуба, тренеров и игроков не совпадают. Все приходят урвать себе кусок пожирнее и вовремя свалить. Нужно наводить порядок на всех уровнях клуба. По большому счёту кандидатура Карпина- самая правильная. Он был в команде и тренером и генеральным. Он знает все уровни . Возможно первая попытка была неудачной из за непомерных амбиций и отсутствия опыта. Сейчас у него есть всё. А свои личные амбиции он уже сполна удовлетворил. Но это всего лишь моё личное мнение(не имеющее никакого значения),и
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    Шустик
    1713722948
    Самого бубна в этот замухрыжный ромбик!!!
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    alefreddy
    1713724294
    лучше кучерявого однозначно
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    Plyash
    1713727990
    Юранское быдло не умеет проигрывать,это главный его минус.В Спартаке ему делать нечего,он слишком многого нахватался негатива ещё до Спартака у Лобановского,это не лечится.
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