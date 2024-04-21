Бубнов выскзалася о возможном назначении Юрана в «Спартак»

Бывший футолист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном назначении Сергея Юрана на роль главного тренера красно-белых.

«Кандидатура Сергея Юрана на фоне предыдущего главного тренера «Спартака» выглядит неплохой. Можно точно сказать, что хуже, чем при Абаскале, уже не будет. Он лучше знает наш футбол и имеет колоссальный опыт работы с российскими командами.

Единственный минус в приглашении Юрана – отсутствие в послужном списке топовых команд. Но даже в небольших коллективах он добивался неплохих результатов.

Сергей Николаевич способен выстраивать игру в атаке даже при скромном подборе футболистов. Жесткий характер специалиста поможет наладить дисциплину в команде. Он такой человек, который не будет искать компромиссы с конфликтными игроками.

Судя по всему, Юран – отличный мотиватор. Его команды всегда бьются на поле до последнего.

Нельзя не отметить и амбиции специалиста. Без них невозможно дать результаты в «Спартаке». Сергей Николаевич стремится работать в большой российской команде. Он придет бороться за чемпионство и за Кубок, меньших задач он перед собой ставить не будет.

В каких бы командах ни работал Юран, он всегда принимал участие в подборе футболистов. Ему сложно будет навязать левые трансферы.

Однако бардак в «Спартаке» Сергей Николаевич в одиночку разгрести не сможет. Многое зависит от руководства клуба. Тренеру важно найти общий язык со спортивным директором, если переход всe же случится.

Со стороны руководства «Спартака» лучше пригласить того же Юрана, нежели Паскаля Янсена. Нидерландец приедет в Россию только ради финансовой выгоды.

Наверняка Юран получит самый солидный контракт, но с трудом верится, что ему будут предлагать условия лучше, чем Янсену. Юран – правильный выбор для «Спартака».

Важно держать в голове и болельщиков команды. Исторически поддержка фанатов играет большую роль в результатах «Спартака». Они придают команде больше сил. Да и ветераны клуба поддержат такое назначение.

«Пари НН» же находится сейчас в непростой ситуации. Команда вполне может скатиться в зону стыковых матчей и начать борьбу за выживание. Если Юрана переманят по ходу текущего сезона, то нижегородцы могут посыпаться, и тогда будут говорить, что Сергей Николаевич бросил команду, хотя у него есть пункт о расторжении в контракте», – написал Бубнов.