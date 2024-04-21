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    В ЦСКА отреагировали на информацию об отставке Федотова

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном увольнении Владимира Федотова.

    Сегодня Legalbet сообщил, что главный тренер будет отправлен в отставку в случае непопадания команды в топ-3 РПЛ.

    «После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп, будь то «Евро-футбол», Legalbet или другие специализирующиеся на этом издания. Не стоит думать, что у их корреспондентов есть прямая связь, например, с Евгением Ленноровичем Гинером», – сказал Брейдо.

    • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.
    • Вчера клуб проиграл «Ахмату» (1:2).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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