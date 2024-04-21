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    • Бывшая жена Кержакова рассказала, что сделала около 10 пластических операций

    Бывшая жена Кержакова рассказала, что сделала около 10 пластических операций

    Экс-жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова призналась, что сделала около 10 пластических операций. Милана – дочь бывшего главы законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова.

    – С одной стороны, у меня было очень насыщенное детство. С точки зрения благ у меня было плюс-минус все. А с точки зрения психологического воспитания, конечно, был большой зазор. От меня всегда требовали какой-то идеальности. В частности, мой отец.

    – Что конкретно он от тебя хотел?

    – Идеальная учеба. Идеальная внешность в том числе. В его картинке мира внешность очень сильно отличалась от того, как выглядела я будучи подростком.

    – Почему папа хотел, чтобы ты легла на аппарат Илизарова?

    – Потому что он считал, что я маленького роста.

    – Папа реально был готов, чтобы тебе переломали ноги?

    – Разговоры такие были. Наверное, я бы даже не была в курсе наличия в мире такого аппарата, если бы об этом не было разговоров. Был еще разговор про гормон роста. Когда человек медленно растет, его вкалывают, и ты стремительно увеличиваешься.

    – Это все папа тебе говорил?

    – Это обсуждалось с моей мамой. И это на тот момент сформировало меня как человека сильно в себе неуверенного.

    – Сколько ты сделала пластических операций, чтобы понравиться папе?

    – Тут уже речь шла даже не о том, чтобы конкретно ему понравиться. Я сама себе не нравилась. Около 10 [операций было сделано].

    – Что ты сделала?

    – Я делала ринопластику. Делала грудь – и до родов, и после. Делала липосакцию, липоскульптурирование…

    – Ты хотя бы сейчас довольна своей внешностью?

    – Путь был тернист, но мы к нему пришли. И это же вопрос не только моей внешности сейчас. Это вопрос в том числе моей головы и того, почему я пошла в психологию, почему начала себя прорабатывать. Чтобы прийти к такому состоянию, как сейчас.

    Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (5)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713711433
    Ужас какой) Сань ты куда смотрел или чем !?))
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    kirdykprishel
    1713711697
    Такого папу -и врагов не надо.
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    Mirak92
    1713712194
    Ну в принципе не так все и ужасно )Норм же
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    Semenycch
    1713713694
    Силиконовая бессовестная самка... А Кержаков тупой как баобаб! Впрочем, как и Аршавин! Как можно было на этом жениться?
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