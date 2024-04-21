Бывшая жена Кержакова рассказала, что сделала около 10 пластических операций

Экс-жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова призналась, что сделала около 10 пластических операций. Милана – дочь бывшего главы законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова.

– С одной стороны, у меня было очень насыщенное детство. С точки зрения благ у меня было плюс-минус все. А с точки зрения психологического воспитания, конечно, был большой зазор. От меня всегда требовали какой-то идеальности. В частности, мой отец.

– Что конкретно он от тебя хотел?

– Идеальная учеба. Идеальная внешность в том числе. В его картинке мира внешность очень сильно отличалась от того, как выглядела я будучи подростком.

– Почему папа хотел, чтобы ты легла на аппарат Илизарова?

– Потому что он считал, что я маленького роста.

– Папа реально был готов, чтобы тебе переломали ноги?

– Разговоры такие были. Наверное, я бы даже не была в курсе наличия в мире такого аппарата, если бы об этом не было разговоров. Был еще разговор про гормон роста. Когда человек медленно растет, его вкалывают, и ты стремительно увеличиваешься.

– Это все папа тебе говорил?

– Это обсуждалось с моей мамой. И это на тот момент сформировало меня как человека сильно в себе неуверенного.

– Сколько ты сделала пластических операций, чтобы понравиться папе?

– Тут уже речь шла даже не о том, чтобы конкретно ему понравиться. Я сама себе не нравилась. Около 10 [операций было сделано].

– Что ты сделала?

– Я делала ринопластику. Делала грудь – и до родов, и после. Делала липосакцию, липоскульптурирование…

– Ты хотя бы сейчас довольна своей внешностью?

– Путь был тернист, но мы к нему пришли. И это же вопрос не только моей внешности сейчас. Это вопрос в том числе моей головы и того, почему я пошла в психологию, почему начала себя прорабатывать. Чтобы прийти к такому состоянию, как сейчас.

Фото: Global Look Press / Павел Кашаев