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    Юран опасается общаться с журналистами

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перед матчем 25-го тура РПЛ против «Динамо» сообщил, что опасается общаться с журналистами.

    • Тренер находится под условной дисквалификацией.
    • Она получена за матерную критику арбитров после матча с «Краснодаром» (3:4).

    «Я уже извинялся перед журналистами, с большим уважением к ним отношусь.

    У меня есть год условно, у меня есть опасение, что какая-то фраза превратится… Подготовка к матчу с «Динамо» проходила хорошо, готовы к матчу», – сказал Юран.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1713700139
    ... вряд-ли ты, Серёга, год протерпешь. Давай уже сразу. Раньше сядешь, быстрее выйдешь)...
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    Боров навоз
    1713702943
    Он уже мысленно в Спартаке
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    Mirak92
    1713703534
    Юран вообще отморозок ,общаться не умеет)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713705281
    Год условно))) Спартак любит уголовников)
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