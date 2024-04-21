Юран опасается общаться с журналистами

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перед матчем 25-го тура РПЛ против «Динамо» сообщил, что опасается общаться с журналистами.
- Тренер находится под условной дисквалификацией.
- Она получена за матерную критику арбитров после матча с «Краснодаром» (3:4).
«Я уже извинялся перед журналистами, с большим уважением к ним отношусь.
У меня есть год условно, у меня есть опасение, что какая-то фраза превратится… Подготовка к матчу с «Динамо» проходила хорошо, готовы к матчу», – сказал Юран.
- «Пари НН» идет в РПЛ 10-м.