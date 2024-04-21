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    • ЭСК поддержала решение Иванова не назначать пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Краснодаром»

    ЭСК поддержала решение Иванова не назначать пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Краснодаром»

    ЭСК РФС оценила решение судьи матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2) не назначать пенальти в ворота гостей на 90+7 минуте.

    «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 97-й минуте матча.

    Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Зенит».

    Вратарь Михаил Кержаков («Зенит») вступает в единоборство за верховой мяч с Хуниором Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади в нормальной манере.

    По мнению всех членов комиссии, вратарь не нарушает правила игры. В его действиях нет элементов безрассудства, а незначительный контакт между вратарем и соперником происходит по инерции, не влияет на игровые действия нападающего и не является наказуемым.

    Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», – пояснил РФС.

    • По итогам указанного матча «Зенит» оторвался в таблице на 4 очка.
    • Команда идет к 6-му чемпионству подряд.
    • «Краснодар» занимает 2-е место.

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    Источник: РФС

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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    TIMOTHY
    1713698015
    Так и было а быки включили своё му мууу,плакать стали как Спартак,жаловаться!))
    Ответить
    Semenycch
    1713698592
    Я понимаю, когда жалуется техничная, вежливая к сопернику команда, а когда бегает с жалобами хулиганское стадо это полное свинство.
    Ответить
    Цугундeр
    1713699640
    "Cui bono?, Cui prodest?" ,как говорили в Дряхлом Риме . Поссорить две лучшие команды -мечта любого маскваполита . Как говорится -не ведитесь .))
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    Desma
    1713699719
    Не иначе Газпромвсёкупил.............
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713699818
    С дуба рухнули, какой пенальти? Гыгыгы
    Ответить
    Вжыхъ
    1713703664
    А кто-то думал, что будет иначе? Серьёзно? Вот если поменять команды, то, да, а так...
    Ответить
    Ziklop
    1713708612
    Керж сыграл в мяч! кого он там задел после того как сыграл?
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    Шустик
    1713712001
    Вот так вам коровы - все было честно!!!
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