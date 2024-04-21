ЭСК поддержала решение Иванова не назначать пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Краснодаром»

ЭСК РФС оценила решение судьи матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2) не назначать пенальти в ворота гостей на 90+7 минуте.

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 97-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Зенит».

Вратарь Михаил Кержаков («Зенит») вступает в единоборство за верховой мяч с Хуниором Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади в нормальной манере.

По мнению всех членов комиссии, вратарь не нарушает правила игры. В его действиях нет элементов безрассудства, а незначительный контакт между вратарем и соперником происходит по инерции, не влияет на игровые действия нападающего и не является наказуемым.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», – пояснил РФС.