Роман Ротенберг сравнил хоккейный СКА с «Манчестер Сити»

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг сравнил свою команду с «Манчестер Сити».

«Вы же видели недавнюю игру в Лиге чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити». Может, у Мадрида был один угловой за всю игру, а у «Сити» – 20. С огромным преимуществом играли англичане, показывали яркий футбол, но не забили эти мячи. Только это не отменяет отличной игры «Сити» и того, что все болельщики ходят на эту команду. В этом смысле мы, СКА, стараемся играть в самый современный хоккей, создаем много голевых моментов. Нам нужно ещe больше забивать.

Вот если бы у «Сити» в игре с «Реалом» нашeлся герой, они бы спокойно прошли дальше. Это нужно и нам, нужны герои. Мы будем работать и тренировать ребят, чтобы в таких матчах, где мы играем с явным преимуществом, команда реализовывала свой потенциал. Мы его обязательно реализуем». – сказал Ротенберг.