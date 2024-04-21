Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Эль Класико Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Роман Ротенберг сравнил хоккейный СКА с «Манчестер Сити»

    Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг сравнил свою команду с «Манчестер Сити».

    «Вы же видели недавнюю игру в Лиге чемпионов «Реал»«Манчестер Сити». Может, у Мадрида был один угловой за всю игру, а у «Сити» – 20. С огромным преимуществом играли англичане, показывали яркий футбол, но не забили эти мячи. Только это не отменяет отличной игры «Сити» и того, что все болельщики ходят на эту команду. В этом смысле мы, СКА, стараемся играть в самый современный хоккей, создаем много голевых моментов. Нам нужно ещe больше забивать.

    Вот если бы у «Сити» в игре с «Реалом» нашeлся герой, они бы спокойно прошли дальше. Это нужно и нам, нужны герои. Мы будем работать и тренировать ребят, чтобы в таких матчах, где мы играем с явным преимуществом, команда реализовывала свой потенциал. Мы его обязательно реализуем». – сказал Ротенберг.

    • СКА в этом сезоне КХЛ вылетел во 2-м раунде плей-офф.
    • Роман Ротенберг – родной брат экс-игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга.
    • Отец Романа и Бориса Борис – владелец «Сочи».

    Новости по теме
    «Еще поплачь, Пеп»: Морган – о жалобах Гвардиолы на календарь «Сити»
    Мостовой: «Хоть Гвардиолу назначай в «Спартак» – все равно играет не тренер, его роль преувеличена» 6
    39-летний Тиаго Силва заплакал после вылета «Челси» от «Манчестер Сити» 3
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1713694539
    Офигеть. А себя он соответственно с Гвардиолой отождествляет, скромняга пздец ! У всех питерских , от знакомства с Пу , мания величия голову сносит , даже у бездарей.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+