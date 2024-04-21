Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Эль Класико Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Казаков: «Мутко в 2003 году после 1:7 «Зенита» от «Динамо» взял кассету с матчем и разломал ее»

    Казаков: «Мутко в 2003 году после 1:7 «Зенита» от «Динамо» взял кассету с матчем и разломал ее»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков вспомнил, как на тот момент глава «Зенита» Виталий Мутко отреагировал на поражение от «Динамо» со счетом 1:7 (2003 год).

    «Мутко потребовал кассету (были времена) с записью игры и разломал ее, чтобы не смотреть и не вспоминать», – написал Казаков.

    • В той игре хет-трик оформил Эрик Корчагин, дубли у Огнена Коромана и Дмитрия Булыкина.
    • Единственный гол «Зенита» забил Александр Кержаков.
    • Мутко сейчас – генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ».

    Новости по теме
    Депутат Журова ответила, кого предпочитает – Дзюбу или бразильцев 9
    «Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024 1
    Мантуан поделился впечатлениями от посещения хоккея
    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1713692991
    Бывало и такое когда Зенит провалил игру
    Ответить
    Азбука
    1713694996
    Разломал и помогло. Дальше был взят курс на молодых и наглых. В итоге второе место в том чемпионате и появление костяка на будущие чемпионства.
    Ответить
    alex1951
    1713696191
    Ну и чё? Где теперича этот ,,разломщик,, Мудько? А Динамо до сих пор зубная боль для Зени.....
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713696438
    Почему не показывают игру Зенита с Оренбургом по Матч ТВ?
    Ответить
    Вованчик83
    1713696700
    а 9:3 от Зенита он не вспоминает, мУдИлО?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+