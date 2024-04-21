Казаков: «Мутко в 2003 году после 1:7 «Зенита» от «Динамо» взял кассету с матчем и разломал ее»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков вспомнил, как на тот момент глава «Зенита» Виталий Мутко отреагировал на поражение от «Динамо» со счетом 1:7 (2003 год).

«Мутко потребовал кассету (были времена) с записью игры и разломал ее, чтобы не смотреть и не вспоминать», – написал Казаков.