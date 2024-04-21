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    • Депутат Журова ответила, кого предпочитает – Дзюбу или бразильцев

    Депутат Журова ответила, кого предпочитает – Дзюбу или бразильцев

    Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, порассуждала на тему возможного возвращения Артема Дзюбы в «Зенит».

    «Зенит»? Не могу сказать. Ему надо платить большую зарплату. Но если выбирать между бразильцами и Дзюбой, я предпочту Артема. «Зениту» самому решать, все-таки у Дзюбы своеобразная репутация. Хотя для клубов важнее, как человек играет, многое забывается и прощается со временем.

    Возможно, у него самого есть другие интересы. Важно вовремя уйти, в любом случае рано или поздно твоя спортивная карьера закончится. Переход должен получиться плавным, чтобы человек мог начать что-то другое делать. Но с будущим, думаю, у Дзюбы проблем точно не будет», – сказала Журова.

    • У Дзюбы летом истекает контракт с «Локо», но есть опция продления.
    • Возможно, игрок уедет в «Шанхай Шэньхуа».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии (9)
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    NewLife
    1713686316
    Журову - главредом в РБ Спорт)
    Ответить
    vvv123
    1713686865
    Такой Дзюба никому не нужен, дура! Иди, на коньках катайся, а в мужские дела не лезь, балда!
    Ответить
    TIMOTHY
    1713687941
    Фантазия у женщины супер)
    Ответить
    odessakmv
    1713689259
    у дзюбы она уже видела, ей видимо понравилось , а у бразильцев фиг его знает, что она там ещё увидит
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    Цугундeр
    1713689981
    Девять бразильцев всяко лучше.Правда ,ещё белый диван нужен .
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    Cleaner
    1713690906
    Журова, жми кнопки, когда скажут, не лезь в футбол!!!...(((
    Ответить
    Semenycch
    1713691263
    Курица не птица...
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    DMитрий
    1713691292
    Её спросили кого она предпочитает: беляша покрупнее или Гэнг-бэнг, а она что ответила?
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