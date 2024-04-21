Депутат Журова ответила, кого предпочитает – Дзюбу или бразильцев

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, порассуждала на тему возможного возвращения Артема Дзюбы в «Зенит».

«Зенит»? Не могу сказать. Ему надо платить большую зарплату. Но если выбирать между бразильцами и Дзюбой, я предпочту Артема. «Зениту» самому решать, все-таки у Дзюбы своеобразная репутация. Хотя для клубов важнее, как человек играет, многое забывается и прощается со временем.

Возможно, у него самого есть другие интересы. Важно вовремя уйти, в любом случае рано или поздно твоя спортивная карьера закончится. Переход должен получиться плавным, чтобы человек мог начать что-то другое делать. Но с будущим, думаю, у Дзюбы проблем точно не будет», – сказала Журова.