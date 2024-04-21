В воскресенье, 21 апреля, в матче 30 тура французской Лиги 1 «ПСЖ» дома сыграет с «Лионом». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ»

Парижане с отрывом в 10 очков лидируют в чемпионате страны. Команда провела 28 матчей, в которых выиграла 18 встреч, в девяти поединках сыграла вничью и потерпела одно поражение. «ПСЖ» забил 65 голов – это лучший показатель лиги. Пропустила команла 24 гола.

Команда идет на седьмом месте с 41 баллом. «Лион» провел 29 матчей, в которых выиграл 12 раз, в пяти матчах команда сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Лион» забил 38 голов и пропустил 45 мячей. От еврокубковой зоны команда отстает на два балла.

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Лион»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал «ПСЖ», еще в одном матче побеждал «Лион». Впрочем, в предстоящей встрече ставим на лидера чемпионата страны. Наш прогноз – победа «Лиона» (1.53).