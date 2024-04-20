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    «Всем – «двойка»: Пономарев – о поражении ЦСКА от «Ахмата»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (1:2).

    • Москвичи вели в счете.
    • В составе ЦСКА было 2 удаления.
    • Впереди у ЦСКА матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).

    «Просто катастрофа. Не ожидал такого. «Армейцы» вышли неподготовленными, без надлежащего настроя. Очень вальяжно они начали матч. Без всяких скоростей играли, пасы поперек и назад. Как так можно? Не было давления на «Ахмат». Наверное, подумали, что всe равно забьют, но толком ни одного удара по воротом не нанесли.

    Но удаление Виллиана Роши, конечно, обескуражило команду. Оно сказалось потом на игре. Правда, было оно абсолютно по делу. Куда суешь ногу? Подожди немного, тормозни. Но в целом все сыграли на «двойку».

    Плохо, конечно, что Роша, Дивеев и Файзуллаев не сыграют со «Спартаком». Ситуация – катастрофическая. Я‑то думал, что сейчас три очка возьмем и со спокойной душой и совестью выйдем на матч со «Спартаком», но ничего не получилось», – сказал Пономарев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.04.2024 22:45
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    Комментарии (1)
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    RUSARM
    1713651262
    лысый не подготовил команду,и это уже не в первый раз!! Только может языком не прессухах молоть и все!!
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