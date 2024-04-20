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    Комик Амарян оценил комедийный талант Дзюбы

    Стендапер Гурам Амарян оценил артистические способности форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Когда мы разговаривали с Артемом в первый раз, я понял, что если не футбол, то это просто готовый комик.

    Я так редко говорю про кого-то. Очень часто во время застолья говорят: «Ой, тебе надо в «Камеди Клаб». Чаще всего не надо. А вот Дзюба реально очень смешно разгоняет, поэтому у него все бы получилось», – сказал Амарян.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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