Комик Амарян оценил комедийный талант Дзюбы

Стендапер Гурам Амарян оценил артистические способности форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Когда мы разговаривали с Артемом в первый раз, я понял, что если не футбол, то это просто готовый комик.

Я так редко говорю про кого-то. Очень часто во время застолья говорят: «Ой, тебе надо в «Камеди Клаб». Чаще всего не надо. А вот Дзюба реально очень смешно разгоняет, поэтому у него все бы получилось», – сказал Амарян.