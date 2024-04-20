Галактионов прояснил будущее Дзюбы в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на новость о скором уходе Артема Дзюбы из клуба.
– Гуляет в прессе информация, что Дзюба проводит последний сезон в «Локомотиве». Насколько это близко к правде?
– Правильно вы сказали, что эта информация гуляет. Не надо обращать внимания на слухи, мы спокойной готовимся к игре.
Артем – часть нашего коллектива, мы все вместе сосредоточены на выполнении текущей задачи. Все остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе у всего тренерского штаба.
Все решение будут приниматься в конце сезона по всем моментам. Повторюсь, что он хорошо работает, он часть нашего коллектива и готов помочь команде в выполнении всех задач на сегодня.
- В контракте Дзюбы есть опция продления при выполнении определенных условий.
- Для пролонгации соглашения форварду нужно сделать 10 голевых действий в этом сезоне. Сейчас у него 4+4.