Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Галактионов прояснил будущее Дзюбы в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на новость о скором уходе Артема Дзюбы из клуба.

    – Гуляет в прессе информация, что Дзюба проводит последний сезон в «Локомотиве». Насколько это близко к правде?

    – Правильно вы сказали, что эта информация гуляет. Не надо обращать внимания на слухи, мы спокойной готовимся к игре.

    Артем – часть нашего коллектива, мы все вместе сосредоточены на выполнении текущей задачи. Все остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе у всего тренерского штаба.

    Все решение будут приниматься в конце сезона по всем моментам. Повторюсь, что он хорошо работает, он часть нашего коллектива и готов помочь команде в выполнении всех задач на сегодня.

    • В контракте Дзюбы есть опция продления при выполнении определенных условий.
    • Для пролонгации соглашения форварду нужно сделать 10 голевых действий в этом сезоне. Сейчас у него 4+4.

    Новости по теме
    Непомнящий высказался о возможном трансфере Дзюбы в Китай 3
    Гурцкая заявил об уходе Дзюбы из «Локомотива» 12
    Дзюба опубликовал новое видео 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1713613637
    если локо не будет его выпускать из-за этого пункта в контракте - то поступят по-свински. и реально подпортят себе репутацию, потому что другие игроки, в случае чего, будут помнить, как локо поступил с дзюбой. и как бы тренер не верещал, что на поле выходят сильнейшие, и кто лучше проявил себя на тренировках - всем всё очевидно, что по указке сверху его не выпускают. как по мне - это просто днище: не выпускать, чтобы не продлевать контракт.
    Ответить
    bomilazdeshnii
    1713616749
    Хотя Дзюба мне не нравится как человек, это возможно.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+