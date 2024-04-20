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    • Мостовой поделился ожиданиями от матча «Ростов» – «Спартак»

    Мостовой поделился ожиданиями от матча «Ростов» – «Спартак»

    Александр Мостовой высказался о предстоящей игре 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

    • Матч состоится в воскресенье, 21 апреля, в Ростове-на-Дону.
    • Начало – в 20:30 мск.
    • Ростовчане в случае победы обгонят спартаковцев в таблице Премьер-лиги.

    «Сейчас одна радость у многих, что Абаскаля наконец-то убрали. Мне нравится, что сейчас многие говорят те слова, которые я говорил ещe полтора года назад при назначении.

    Кто это? Как? Зачем и откуда? Сейчас немножко начали понимать, хотя об этом я начал говорить ещe в первый день.

    «Ростов» играет, как играл, ничем не лучше «Спартака» или других команд. Просто у команды сейчас пошли положительные результаты.

    Но мы видели несколько игр. Вперeд ударили, рикошет и гол. И сам Карпин говорит, какая разница, каким путeм ты выигрываешь, ударом с 30 или с 50 метров.

    Конечно, домашний стадион даст преимущество «Ростову». Тем более когда, если не сейчас, обыгрывать «Спартак», который натерпелся с посторонним человеком?

    Но по-футбольному, по составу и всему остальному «Ростов» не превосходит «Спартак». «Спартак» обязан собраться, чтобы у них всe стало нормально, и дать бой», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии (13)
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    СпорЦмен
    1713605783
    Жду очередного позора от срамтака! Чувствую мясо поднимет мне сегодня настроение. :)))
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    Алексей З
    1713606356
    Как сыграет Ростов , в общих чертах, многим понятно. Многое там на физике держится, прессинг , давление. Что Спартак противопоставит, это вопрос на засыпку? Логично было бы насытить середку , как с зенитом и в обоюдном "бодалове" искать свой шанс. Исполнители в Ростове слабее питерских и шансы будут, вот выдержат ли темп, вопрос.
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    TIMOTHY
    1713610988
    Ростову тяжело будет играть с антифутбольной свинофермой !! Автобус Слишкович ставит покруче Бердыева! Но мы верим что Ростов обыграет этих свинтусов
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    Bez Imeni
    1713613965
    по всем раскладам Ростов не проиграет, так я вижу
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    alex1951
    1713614072
    У Карпуши имеется секретное оружие.....иметь то имеет ,а как его сумеет применить.... Ну,а Спартак остался без главнокомандующего - вот и гадайте ,пойдет это на пользу иль во вред......и никаких прогнозов,к черту!
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    andr45
    1713615658
    9 июня 2022 года никчемушник ГЛАДИЛИН следующим образом высказался об Абаскале, который 10 июня был назначен Главным тренером: «Назначение Абаскаля – это «спартаковская» авантюра, как это часто бывает. С 10-го места команду нужно выстраивать заново, а приглашают молодого парня. Это полнейшая авантюра, которая обречена на неудачу. Если он займёт хотя бы шестое место – это будет успех. А ставить какую-то серьёзную задачу перед ним? Забудьте об этом, болельщики!» НАПОМНЮ ЧТО «СПАРТАК» ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ) Но бесхребетное руководсто слизняка МАЛЫШЕВА привело к тому, что клуб погрузится в бардак и мрак. ГНАТЬ НУЖНО БЫЛО ДЖИКИЮ И ЕГО ШЕСТЕРОК, А НЕ УВОЛЬНЯТЬ АБАСКАЛЯ!
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