Мостовой поделился ожиданиями от матча «Ростов» – «Спартак»

Александр Мостовой высказался о предстоящей игре 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

Матч состоится в воскресенье, 21 апреля, в Ростове-на-Дону.

Начало – в 20:30 мск.

Ростовчане в случае победы обгонят спартаковцев в таблице Премьер-лиги.

«Сейчас одна радость у многих, что Абаскаля наконец-то убрали. Мне нравится, что сейчас многие говорят те слова, которые я говорил ещe полтора года назад при назначении.

Кто это? Как? Зачем и откуда? Сейчас немножко начали понимать, хотя об этом я начал говорить ещe в первый день.

«Ростов» играет, как играл, ничем не лучше «Спартака» или других команд. Просто у команды сейчас пошли положительные результаты.

Но мы видели несколько игр. Вперeд ударили, рикошет и гол. И сам Карпин говорит, какая разница, каким путeм ты выигрываешь, ударом с 30 или с 50 метров.

Конечно, домашний стадион даст преимущество «Ростову». Тем более когда, если не сейчас, обыгрывать «Спартак», который натерпелся с посторонним человеком?

Но по-футбольному, по составу и всему остальному «Ростов» не превосходит «Спартак». «Спартак» обязан собраться, чтобы у них всe стало нормально, и дать бой», – сказал Мостовой.