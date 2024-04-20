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    • «Пари НН» – «Динамо»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 21 апреля

    «Пари НН» – «Динамо»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 21 апреля

    В воскресенье, 21 апреля, в 14:00 по московскому времени нижегородский «Пари НН» дома сыграет с московским «Динамо». Игра пройдет в рамках 25 тура российской Премьер-лиги.

    «Пари НН»

    Нижегородцы занимают десятое место в турнирной таблице, имеют в своем активе 28 очков. Команда провела 23 матча, в которых выиграла восемь встреч, в четырех поединках сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Пари НН» забил 21 гол и пропустил 26 мячей. Команда имеет отрыв от зоны стыковых матчей в пяти баллов.

    «Динамо»

    Команла Лички занимает третье место, имеет в своем активе 38 очков. Отставание от второй строчки составляет шесть баллов. «Динамо» в 23 матчах РПЛ выиграло 10 встреч, в восьми играх сыграло вничью и потерпело пять поражений. Команда забила 36 голов и пропустила 31 мяч.

    Прогноз на матч «Пари НН» – «Динамо»

    В трех последних очных встречах были зафиксированы две ничьи, еще в одном матче победило «Динамо». В предстоящей игре фаворит – «Динамо», впрочем, лучше поставить на ОЗ да за 1.80 и ТМ 2.5 за 1.91.

    Источник: «Бомбардир»

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