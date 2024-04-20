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    • «Краснодар» – «Факел»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 19 апреля

    «Краснодар» – «Факел»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 19 апреля

    В пятницу, 19 апреля, «Краснодар» дома сыграет с воронежским «Факелом». Игра состоится в матче 25 тура РПЛ и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Краснодар»

    Краснодарский клуб занимает второе место в РПЛ. Команда выиграла 12 матчей, в семи поединках сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Краснодар» забил 36 голов и пропустил 23 мяча – это вторые показатели в лиге. Команда на четыре балла отстает от «Зенита» и имеет в своем активе 43 очка.

    «Факел»

    Воронежцы занимают 11 место в турнирной таблице. Команда Сергея Ташуева выиграла шесть матчей, в восьми встречах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Факел» забил 19 голов и пропустил 25 мячей. Команда имеет в своем активе 26 очков и на три балла обгоняет команды из зоны стыковых матчей за право сохранения прописки в РПЛ.

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Факел»

    В трех последних очных встречах команд были зафиксированы три ничьи. Впрочем, сейчас логично поставить на подопечных Мурада Мусаева. Наш прогноз – победа «Краснодара» (1.70).

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    Источник: «Бомбардир»

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