В пятницу, 19 апреля, «Краснодар» дома сыграет с воронежским «Факелом». Игра состоится в матче 25 тура РПЛ и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар»

Краснодарский клуб занимает второе место в РПЛ. Команда выиграла 12 матчей, в семи поединках сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Краснодар» забил 36 голов и пропустил 23 мяча – это вторые показатели в лиге. Команда на четыре балла отстает от «Зенита» и имеет в своем активе 43 очка.

Воронежцы занимают 11 место в турнирной таблице. Команда Сергея Ташуева выиграла шесть матчей, в восьми встречах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Факел» забил 19 голов и пропустил 25 мячей. Команда имеет в своем активе 26 очков и на три балла обгоняет команды из зоны стыковых матчей за право сохранения прописки в РПЛ.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Факел»

В трех последних очных встречах команд были зафиксированы три ничьи. Впрочем, сейчас логично поставить на подопечных Мурада Мусаева. Наш прогноз – победа «Краснодара» (1.70).