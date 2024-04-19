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    • Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Факелом»

    Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Факелом»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 25-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

    – Если судить по результату, то второй тайм был лучше у «Краснодара». А что скажите про качество игры?

    – Я доволен содержанием игры. Первый тайм был ярким, мы много комбинировали и создавали моменты. Очень важно, что команде удалось сыграть дисциплинированно в обороне. «Факел» такая команда, у которой всегда есть моменты, но мы сыграли аккуратно. Конечно, хотелось забить второй мяч раньше, чтобы успокоить игру. Но в целом, мы играли в футбол и комбинировали. Поздравил ребят, потому что это была не только победа, но и хорошее качество игры.

    – Виктор Са был признан лучшим игроком матча. Можете оценить его игру и взаимодействие с Джоном Кордобой в эпизоде с первым голом?

    – У Виктора Са был не только эпизод с голом, он создал еще несколько моментов передачами под второй темп, хорошо работал под давлением и отрабатывал сзади. Это был хороший матч в его исполнении.

    – Снизилось ли давление на вас после победы над «Факелом» или напряжение от чемпионской гонки по‑прежнему высокое?

    – Не думаю о чемпионской гонке. Для меня всегда главное – это качество игры «Краснодара». В матче с «Факелом» оно было хорошим и совпало с результатом. Сейчас я счастлив, но через пять дней следующий матч, поэтому нужно двигаться дальше.

    – Можно ли сказать, что это был самый качественный матч «Краснодара» после вашего возвращения?

    – Ну, это был самый ровный матч. В предыдущих играх иногда случались провалы, а с «Факелом» получился самый ровный матч с хорошей концентрацией и качеством.

    • «Краснодар» на очко отстает от лидирующего «Зенита».
    • Впереди у краснодарцев матч с «Балтикой» (дома).
    • У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.

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    Источник: «Матч ТВ»

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