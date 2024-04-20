В субботу, 20 апреля, в 34-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Матч пройдет в Вулверхэмптоне, начало – в 21:30 (мск).

«Вулверхэмптон»

Команда Гари О`Нила набрала 43 очка и располагается на 11-м месте в АПЛ. «Вулверхэмптон» добыл 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей 46:51.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 71 очко и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Микеля Артеты добыли 22 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 75:26.

Отставание от лидирующего «Ман Сити» составляет 2 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Арсенал»

После тяжелейшей игры и неудачного результата в ЛЧ «Арсенала» вряд ли сможет добыть крупную победу над «Вулверхэмптоном». Наш прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.77.