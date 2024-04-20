Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Вулверхэмптон» – «Арсенал»: прогноз на матч 34 тура АПЛ, 20 апреля

    «Вулверхэмптон» – «Арсенал»: прогноз на матч 34 тура АПЛ, 20 апреля

    В субботу, 20 апреля, в 34-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Матч пройдет в Вулверхэмптоне, начало – в 21:30 (мск).

    «Вулверхэмптон»

    Команда Гари О`Нила набрала 43 очка и располагается на 11-м месте в АПЛ. «Вулверхэмптон» добыл 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей 46:51.

    «Арсенал»

    «Арсенал» набрал 71 очко и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Микеля Артеты добыли 22 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 75:26.

    Отставание от лидирующего «Ман Сити» составляет 2 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 02.12.23 «Арсенал» – «Вулверхэмптон» – 2:1;
    • 28.05.23 «Арсенал» – «Вулверхэмптон» – 5:0;
    • 12.11.22 «Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 0:2;
    • 24.02.22 «Арсенал» – «Вулверхэмптон» – 2:1;
    • 10.02.22 «Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 0:1.

    Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Арсенал»

    После тяжелейшей игры и неудачного результата в ЛЧ «Арсенала» вряд ли сможет добыть крупную победу над «Вулверхэмптоном». Наш прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.77.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+