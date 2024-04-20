В субботу, 20 апреля, в 34-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Матч пройдет в Вулверхэмптоне, начало – в 21:30 (мск).
«Вулверхэмптон»
Команда Гари О`Нила набрала 43 очка и располагается на 11-м месте в АПЛ. «Вулверхэмптон» добыл 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей 46:51.
«Арсенал»
«Арсенал» набрал 71 очко и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Микеля Артеты добыли 22 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 75:26.
Отставание от лидирующего «Ман Сити» составляет 2 очка.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 02.12.23 «Арсенал» – «Вулверхэмптон» – 2:1;
- 28.05.23 «Арсенал» – «Вулверхэмптон» – 5:0;
- 12.11.22 «Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 0:2;
- 24.02.22 «Арсенал» – «Вулверхэмптон» – 2:1;
- 10.02.22 «Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 0:1.
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Арсенал»
После тяжелейшей игры и неудачного результата в ЛЧ «Арсенала» вряд ли сможет добыть крупную победу над «Вулверхэмптоном». Наш прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.77.