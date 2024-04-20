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    • «Унион» – «Бавария»: прогноз на матч 30 тура Бундеслиги, 20 апреля

    «Унион» – «Бавария»: прогноз на матч 30 тура Бундеслиги, 20 апреля

    В субботу, 20 апреля, в 30-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Унион» и «Бавария». Матч пройдет в Берлине, начало – в 19:30 (мск).

    «Унион»

    Команда Ненада Белицы набрала 29 очков и находится на 13-м месте. «Унион» добыл 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей 25:45.

    Отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.

    «Бавария»

    «Бавария» набрала 63 очка и занимает 2-е место. Подопечные Томаса Тухеля добыли 20 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 82:36.

    В минувшем туре «Бавария» официально «передала» чемпионский титул «Байеру».

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 24.01.24 «Бавария» – «Унион» – 1:0;
    • 26.02.23 «Бавария» – «Унион» – 3:0;
    • 03.09.22 «Унион» – «Бавария» – 1:1;
    • 19.03.22 «Бавария» – «Унион» – 4:0;
    • 30.10.21 «Унион» – «Бавария» – 2:5.

    Прогноз на матч «Унион» – «Бавария»

    После тяжелого матча ЛЧ и ввиду отсутствия мотивации в Бундеслиге Тухель наверняка даст поиграть резервистам, чем должны пользоваться хозяева. Прогноз – Ф1 (+1) с коэффициентом (1,85).

    Источник: «Бомбардир»

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