В субботу, 20 апреля, в 30-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Унион» и «Бавария». Матч пройдет в Берлине, начало – в 19:30 (мск).
«Унион»
Команда Ненада Белицы набрала 29 очков и находится на 13-м месте. «Унион» добыл 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей 25:45.
Отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.
«Бавария»
«Бавария» набрала 63 очка и занимает 2-е место. Подопечные Томаса Тухеля добыли 20 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 82:36.
В минувшем туре «Бавария» официально «передала» чемпионский титул «Байеру».
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:
- 24.01.24 «Бавария» – «Унион» – 1:0;
- 26.02.23 «Бавария» – «Унион» – 3:0;
- 03.09.22 «Унион» – «Бавария» – 1:1;
- 19.03.22 «Бавария» – «Унион» – 4:0;
- 30.10.21 «Унион» – «Бавария» – 2:5.
Прогноз на матч «Унион» – «Бавария»
После тяжелого матча ЛЧ и ввиду отсутствия мотивации в Бундеслиге Тухель наверняка даст поиграть резервистам, чем должны пользоваться хозяева. Прогноз – Ф1 (+1) с коэффициентом (1,85).