В субботу, 20 апреля, в 30-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Унион» и «Бавария». Матч пройдет в Берлине, начало – в 19:30 (мск).

«Унион»

Команда Ненада Белицы набрала 29 очков и находится на 13-м месте. «Унион» добыл 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей 25:45.

Отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.

«Бавария»

«Бавария» набрала 63 очка и занимает 2-е место. Подопечные Томаса Тухеля добыли 20 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 82:36.

В минувшем туре «Бавария» официально «передала» чемпионский титул «Байеру».

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Унион» – «Бавария»

После тяжелого матча ЛЧ и ввиду отсутствия мотивации в Бундеслиге Тухель наверняка даст поиграть резервистам, чем должны пользоваться хозяева. Прогноз – Ф1 (+1) с коэффициентом (1,85).