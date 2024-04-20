В субботу, 20 апреля, московское «Торпедо» сыграет с тульским «Арсеналом». Игра пройдет в 28 туре Первой лиги и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Торпедо»

Москвичи идут на десятом месте в турнирной таблице. Команда выиграла девять матчей, в семи поединках сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Торпедо» забил 23 гола и пропустил 25 мячей. Команда имеет в своем активе 34 очка.

«Арсенал»

Туляки идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, в 11 встречах сыграла вничью и проиграла четыре поединка. «Арсенал» забил 31 гол и пропустил 18 мячей. Команда имеет в своем активе 44 очка – на три балла отстает от лидирующего махачкалинского «Динамо», имеет аналогичное количество очков с московской «Родиной» с пятого места.

Прогноз на матч «Торпедо» – «Арсенал»

В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече можно поставить на туляков, однако советуем подстраховаться и взять двойной шанс – победа «Арсенала» или ничья за 1.36.