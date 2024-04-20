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    Мостовой назвал двух лучших футболистов в истории России

    Александр Мостовой отреагировал на слова Андрея Аршавина о рыночной стоимости.

    Аршавин сказал: «Я бы сейчас стоил меньше Мостового. Сколько? Не знаю… Точно дешевле 100 миллионов».

    «Никто не знает, кто стоил бы дешевле или дороже, я или Аршавин. Но этот вопрос мне задавали 30, 20 и 10 лет назад.

    Мы же знаем, что многие футболисты никогда не стоят тех денег, которые за них заплатили. В России же все знают, что два лучших футболиста у нас – это Мостовой и Аршавин.

    Я бы никогда не стоил дороже 100 миллионов евро. Вы чего? Кто знает цену? Мне вообще это не интересно. У каждого поколения есть своя цена, а у нового – другая.

    Все знают, что два самых лучших – это я и Андрей. Другое дело, что я на 15 лет старше: когда я заканчивал, Аршавин только начинал. В этом все и дело. Истинные любители футбола сами всех расставят по местам», – считает Мостовой.

    • Аршавин выступал в АПЛ за «Арсенал».
    • Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».
    • Оба становились чемпионами в России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (7)
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    "supermax"
    1713593349
    Скромный саня
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    каа
    1713593765
    тот же Аленичев выиграл ЛЧ
    Ответить
    bashnat013
    1713601864
    Любители футбола расставят только вот Мостового в этом списке нет
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