Чернов рассказал, что подарил Абаскалю

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что делал подарок главному тренеру Гильермо Абаскалю.

Испанца уволили в минувшее воскресенье.

Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

– Что-то подарили Абаскалю на прощание?

– Да нет. Но была раньше ситуация, когда у меня ребенку год исполнился, он подарил подарок. И я в ответ подарил.

– Что?

– Конструктор «Лего». Важно прощаться на дружеской ноте.