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    • Зарема заявила, что возвращение Карпина в «Спартак» зависит от матча «Ростов» – «Спартак»

    Зарема заявила, что возвращение Карпина в «Спартак» зависит от матча «Ростов» – «Спартак»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась перед матчем 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом».

    • Матч состоится 21 апреля.
    • «Спартак» рассматривает возвращение Карпина.
    • Он тренировал москвичей в 2009-2014 годах.

    «Матч против «Спартака» – это последний шанс для Карпина с Данилом Глебовым запрыгнуть в клуб. Они будут пытаться изо всех сил оказаться выше в турнирной таблице. Если в воскресенье не получится, то, скорее всего, стены в Тарасовке будут перекрашивать под другого тренера.

    А в случае назначения Карпина Амаралу надо четко понимать, что у Валерия Георгиевича своя команда управленцев-зубров российского футбола. Амаралу можно собирать чемоданы. А Малышев пригодится кофе подержать, принтер заправить, бумагу принести», – сказала Салихова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (23)
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    СпорЦмен
    1713539267
    Ну и Заремба на подсосе.
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    MaxRnD
    1713539310
    Умеет заремба переобуваться вовремя, ровно как и Григорян
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    ...уефан
    1713539886
    ...сам по себе матч интересен и без соплей Заремы...
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    sochi-2013
    1713540837
    поболеем за Спартак
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    Цугундeр
    1713542051
    may be ) ....рыгнуть в клуб? ) Неудачная попытка лечь спать накрашенной .
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    NewLife
    1713543755
    Чушь !
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    alex1951
    1713544700
    Непонятки ,чего она так в Карпушу вцепилась....Спартак будет головной болью,да и Ростов его не отдаст..... От добра добра не ищут! Зарема,милая,у него семья детки ,база .......хочешь ,чтоб Спартак стал Чемпионом? Так уже поздно..... И помечтаем... Даже ,если придет ,то пол-команды вышвернит!
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    Fialet
    1713545192
    Зарембв всё дальше залезает под плинтус. Уже напрямую людей оскорбляет.
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    Bozigit
    1713545258
    Зарема супер. Без нее и мостового скучно было бы)))
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