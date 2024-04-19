Зарема заявила, что возвращение Карпина в «Спартак» зависит от матча «Ростов» – «Спартак»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась перед матчем 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом».

Матч состоится 21 апреля.

«Спартак» рассматривает возвращение Карпина.

Он тренировал москвичей в 2009-2014 годах.

«Матч против «Спартака» – это последний шанс для Карпина с Данилом Глебовым запрыгнуть в клуб. Они будут пытаться изо всех сил оказаться выше в турнирной таблице. Если в воскресенье не получится, то, скорее всего, стены в Тарасовке будут перекрашивать под другого тренера.

А в случае назначения Карпина Амаралу надо четко понимать, что у Валерия Георгиевича своя команда управленцев-зубров российского футбола. Амаралу можно собирать чемоданы. А Малышев пригодится кофе подержать, принтер заправить, бумагу принести», – сказала Салихова.