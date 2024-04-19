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    • Чернов из «Спартака» ответил, как Абаскаль попрощался с командой

    Чернов из «Спартака» ответил, как Абаскаль попрощался с командой

    Защитник «Спартака» Никита Чернов раскрыл подробности прощания с бывшим главным тренером Гильермо Абаскалем.

    • Испанца уволили в минувшее воскресенье.
    • Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    – Как простились с Абаскалем? Было трогательно?

    – Он растрогался немного, частичку себя оставил у нас, грустно, наверное, ему было уходить. И сын у него в Москве родился. Он хороший тренер, много с ребятами общался, и я под его руководством первый год играл – наверное, один из лучших моих годов.

    – Вы говорите, он растрогался. Всплакнул?

    – Практически да. Держался, видно было, что тяжело, чуть не заплакал.

    – Что он говорил команде?

    – Спасибо за работу. Очень горжусь, как мы отработали. Сказал, что частичка его остается в Москве, здесь родился сын, всегда будет помнить и вспоминать.

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    Источник: «РБ Спорт»

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