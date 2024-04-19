Чернов из «Спартака» ответил, как Абаскаль попрощался с командой

Защитник «Спартака» Никита Чернов раскрыл подробности прощания с бывшим главным тренером Гильермо Абаскалем.

Испанца уволили в минувшее воскресенье.

Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

– Как простились с Абаскалем? Было трогательно?

– Он растрогался немного, частичку себя оставил у нас, грустно, наверное, ему было уходить. И сын у него в Москве родился. Он хороший тренер, много с ребятами общался, и я под его руководством первый год играл – наверное, один из лучших моих годов.

– Вы говорите, он растрогался. Всплакнул?

– Практически да. Держался, видно было, что тяжело, чуть не заплакал.

– Что он говорил команде?

– Спасибо за работу. Очень горжусь, как мы отработали. Сказал, что частичка его остается в Москве, здесь родился сын, всегда будет помнить и вспоминать.