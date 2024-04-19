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    Широков ответил, является ли «Спартак» великой командой

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков призвал клуб ориентироваться на своих воспитанников.

    «Я говорил про молодых спартаковцев – они там многие воспитанники. Их с детства натаскивают на то, что «Спартак» даже сегодня – это великая команда. Хотя это давно уже не так.

    Нормальный клуб, но те же ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» за последние 20 лет выиграли намного больше трофеев. Всe равно говорят молодым спартаковцам, что они – самые лучшие. Конечно, у них это сидит в голове, и они хотят побеждать. Но пока, к сожалению для них, этого не происходит.

    Потому и говорю, что есть резон дать им возможность себя проявить. Не думаю, что таким составом они вывалятся за пятeрку. У ребят будет совершенно другая мотивация. Всe равно еврокубков в ближайшие два года не светит», – сказал Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (14)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713528646
    Будь короче Рома. Секта епт! Гыгыгы
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    baggio80
    1713528863
    Не когда он не был и не будет спартак ну не реально из говна сделать конфетку
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    ...уефан
    1713530505
    ...попробуйте убрать с этого ресурса даже незначительное упоминание о Спартаке и вы всё поймёте сами!...
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    The only one
    1713532003
    По слухам, сплетням да- великая. А по игре ни Спартак, ни Динамо, ни ЦСКА, ни Локо, ни Торпедо уже давно стали обыкновенными середнячками. А великих по игре у нас уже давно нет.
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    Алексей З
    1713532406
    Замечательные слова, только вот почему они обращены к Спартаку , а не к Зениту , Динамо или Краснадару, где на поле в основном составе выходят 8 легионеров ? Роман , ну глазкий разуй или тебя просили только о КБ мудянку заводить ?
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    Cleaner
    1713534287
    ОТМАЗАННЫЙ Широков, за Спартака меньше стыдно, чем за тебя...(((
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