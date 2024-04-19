Широков ответил, является ли «Спартак» великой командой

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков призвал клуб ориентироваться на своих воспитанников.

«Я говорил про молодых спартаковцев – они там многие воспитанники. Их с детства натаскивают на то, что «Спартак» даже сегодня – это великая команда. Хотя это давно уже не так.

Нормальный клуб, но те же ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» за последние 20 лет выиграли намного больше трофеев. Всe равно говорят молодым спартаковцам, что они – самые лучшие. Конечно, у них это сидит в голове, и они хотят побеждать. Но пока, к сожалению для них, этого не происходит.

Потому и говорю, что есть резон дать им возможность себя проявить. Не думаю, что таким составом они вывалятся за пятeрку. У ребят будет совершенно другая мотивация. Всe равно еврокубков в ближайшие два года не светит», – сказал Широков.