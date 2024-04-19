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    • Заварзин назвал причину неудач «Динамо» и высказался против отставки Лички

    Заварзин назвал причину неудач «Динамо» и высказался против отставки Лички

    Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин считает, что команда психологически не готова к лидерству в чемпионате России.

    – По моему мнению, «Динамо», к сожалению, психологически не готово к лидерству. Они сами взяли и лишили себя чемпионства, отдав шесть очков. Со «Спартаком» должны были играть минимум вничью, а в лучшем случае – на победу. Они сами себя этого лишили. Тут дело не в мастерстве и расслабленности, а дело в психологии.

    – Вы удивитесь отставке Лички в случае поражения от «Оренбурга» в Кубке России?

    – Я давно уже перестал удивляться. На сегодняшний день, я думаю, что мудрые руководители, в глупых в «Динамо» нет, дадут Личке доработать до конца, потому что московское «Динамо» давно не находилось в лидирующей тройке.

    Зря, если его уволят. А потом, если Личку убирать, то надо понимать, кого ставить за семь туров до окончания. Кому это нужно? Надо дать ему доработать до конца.

    Еще раз скажу, что дело в тренере. Он должен был провести с игроками работу. Они же не разучились играть за неделю и не улучшили свою игру, поэтому дело в тактике и психологии.

    – Контракт Лички рассчитан до конца сезона с возможностью продления на два года. Как вы считаете, останется ли тренер на следующий сезон?

    – Если попадут в тройку, то, конечно, останется. Понятно, кто у нас чемпион. Если «Динамо» свалится на четвертое или пятое место, то вопрос будет висеть. Динамовцы же хотят сегодня и сейчас быть чемпионами.

    • «Динамо» проиграло три подряд матча в РПЛ и занимает 3-е место. У команды 38 очков после 23 матчей.
    • Бело-голубые опережают ближайших преследователей на 1 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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