Заварзин назвал причину неудач «Динамо» и высказался против отставки Лички

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин считает, что команда психологически не готова к лидерству в чемпионате России.

– По моему мнению, «Динамо», к сожалению, психологически не готово к лидерству. Они сами взяли и лишили себя чемпионства, отдав шесть очков. Со «Спартаком» должны были играть минимум вничью, а в лучшем случае – на победу. Они сами себя этого лишили. Тут дело не в мастерстве и расслабленности, а дело в психологии.

– Вы удивитесь отставке Лички в случае поражения от «Оренбурга» в Кубке России?

– Я давно уже перестал удивляться. На сегодняшний день, я думаю, что мудрые руководители, в глупых в «Динамо» нет, дадут Личке доработать до конца, потому что московское «Динамо» давно не находилось в лидирующей тройке.

Зря, если его уволят. А потом, если Личку убирать, то надо понимать, кого ставить за семь туров до окончания. Кому это нужно? Надо дать ему доработать до конца.

Еще раз скажу, что дело в тренере. Он должен был провести с игроками работу. Они же не разучились играть за неделю и не улучшили свою игру, поэтому дело в тактике и психологии.

– Контракт Лички рассчитан до конца сезона с возможностью продления на два года. Как вы считаете, останется ли тренер на следующий сезон?

– Если попадут в тройку, то, конечно, останется. Понятно, кто у нас чемпион. Если «Динамо» свалится на четвертое или пятое место, то вопрос будет висеть. Динамовцы же хотят сегодня и сейчас быть чемпионами.