Селюк отказался считать провальной работу Абаскаля в «Спартаке»

Агент Дмитрий Селюк высказал мнение о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака». Клуб уволил испанского тренера 14 апреля.

– Быстро ли Абаскаль найдет новый клуб?

– Нет, я не думаю. До прихода в «Спартак» он был никто, потому что тренировал какие-то мелкие команды, можно сказать деревенские. Но я не говорю, что это плохо. Ничего плохо про него сказать не хочу. По нему видно, что это человек, который хочет работать,

– Не поставит ли провал в «Спартаке» на нем крест, как на тренере?

– Какой провал? Я считаю, что никакого провала нет. В таком случае Федотов в ЦСКА – провал, поскольку клуб всегда борется за первое-второе место. Далее, Личка три матча проиграл, кто кричит, что его пора увольнять?

Я думаю, если бы не было «Спартака», и писать не о чем было бы. «Спартак» Абаскаля не сильно отстаeт от «Динамо». На одно очко меньше, на одно очко больше. Тем более «Спартак» обыграл «Динамо». Вопрос открытый.