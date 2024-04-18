Селюк отказался считать провальной работу Абаскаля в «Спартаке»

Агент Дмитрий Селюк высказал мнение о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака». Клуб уволил испанского тренера 14 апреля.
– Быстро ли Абаскаль найдет новый клуб?
– Нет, я не думаю. До прихода в «Спартак» он был никто, потому что тренировал какие-то мелкие команды, можно сказать деревенские. Но я не говорю, что это плохо. Ничего плохо про него сказать не хочу. По нему видно, что это человек, который хочет работать,
– Не поставит ли провал в «Спартаке» на нем крест, как на тренере?
– Какой провал? Я считаю, что никакого провала нет. В таком случае Федотов в ЦСКА – провал, поскольку клуб всегда борется за первое-второе место. Далее, Личка три матча проиграл, кто кричит, что его пора увольнять?
Я думаю, если бы не было «Спартака», и писать не о чем было бы. «Спартак» Абаскаля не сильно отстаeт от «Динамо». На одно очко меньше, на одно очко больше. Тем более «Спартак» обыграл «Динамо». Вопрос открытый.
- Абаскаль работал в «Спартаке» с лета 2022 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла бронзовые медали.
- В текущем чемпионате России «Спартак» занимает 7-е место с 35 очками после 23 матчей. Отставание от «Динамо», находящегося на 3-й позиции, составляет 3 очка.