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    • Селюк отказался считать провальной работу Абаскаля в «Спартаке»

    Селюк отказался считать провальной работу Абаскаля в «Спартаке»

    Агент Дмитрий Селюк высказал мнение о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака». Клуб уволил испанского тренера 14 апреля.

    – Быстро ли Абаскаль найдет новый клуб?

    – Нет, я не думаю. До прихода в «Спартак» он был никто, потому что тренировал какие-то мелкие команды, можно сказать деревенские. Но я не говорю, что это плохо. Ничего плохо про него сказать не хочу. По нему видно, что это человек, который хочет работать,

    – Не поставит ли провал в «Спартаке» на нем крест, как на тренере?

    – Какой провал? Я считаю, что никакого провала нет. В таком случае Федотов в ЦСКА – провал, поскольку клуб всегда борется за первое-второе место. Далее, Личка три матча проиграл, кто кричит, что его пора увольнять?

    Я думаю, если бы не было «Спартака», и писать не о чем было бы. «Спартак» Абаскаля не сильно отстаeт от «Динамо». На одно очко меньше, на одно очко больше. Тем более «Спартак» обыграл «Динамо». Вопрос открытый.

    • Абаскаль работал в «Спартаке» с лета 2022 года.
    • В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла бронзовые медали.
    • В текущем чемпионате России «Спартак» занимает 7-е место с 35 очками после 23 матчей. Отставание от «Динамо», находящегося на 3-й позиции, составляет 3 очка.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Сегодня, 18:34
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    Комментарии (9)
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    Bozigit
    1713455641
    Провально
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    Suvorov71
    1713456405
    Ну про Федота еще рано говорить, он вполне может сделать зацеп второго места, а вот по наличке не ясно дотянется он до брозыили Спартак может вклинится за пьедестал, хотя не надо забывать и о быках
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    Алексей З
    1713457080
    Давайте работу тренера тупо по результату оценим. Под руководством Абаскаля команда провела 74 игры , в которых 33 проиграла. Вы только вдумайтесь, каждую четвертую (почти) игру Спартак проигрывал. Ну как кроме провалом это назвать?
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    andr45
    1713457151
    Если команду привести с 10 места на ТРЕТЬЕ, показывая при этом красивую игру, это провал, то побольше бы Спартаку таких "провальных" тренеров. Провальное скорее всего руководство - слабое и безвольное, не знающее даже азов управления. У СПАРТАКА, конечно, провал 4 матча - 5 очков, а у ДИНАМО - триумф : 4 матча - 0 очков. Абаскаль - шарлатан, Личка -классный тренер)
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    ...уефан
    1713457251
    ...жил-был у бабушки рыженький козлик и остались от него только рожки да ножки... Что-то случилось в промежутке, между "доброй бабушкой" и "рожко-ножками"...
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    Cleaner
    1713457748
    С той компашкой, что сейчас в Спартаке собралась, ни один тренер не справится...
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    VVM1964
    1713459432
    Бронза с таким составом - это ОЧЕНЬ хороший результат и это ИТОГОВЫЙ результат по сезону, а все промежуточные да еще и при той ситуации в которой он оказался -...
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