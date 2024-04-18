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    Владимир Быстров заявил о планах отказаться от пива

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров рассказал о планах отказа от вредной привычки.

    – Вам 40 лет, но вы сделали несколько впечатляющих рывков. Дайте совет всем мужчинам: как держать себя в форме?

    – Если бы я знал этот совет, у меня не было бы живота. А так – надо что-то делать, конечно.

    – Но что делаете вы?

    – Я ничего не делаю.

    – Тренажeрный зал?

    – Нет. Не хожу.

    – Пиво?

    – Тоже пока не отказался.

    – Планируете?

    – Планирую. Так что, считайте, уже отказался. Вот Геннадий Сергеевич [Орлов] идeт. Посмотрите, в какой он великолепной форме. Мы с ним в одну баню ходим.

    • Быстров завершил игровую карьеру в 2017 году.
    • Он некоторое время работал ассистентом главного тренера в одной из юношеских сборных России, является экспертом на телеканале «Матч ТВ».

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    Источник: «Чемпионат»

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