Владимир Быстров заявил о планах отказаться от пива

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров рассказал о планах отказа от вредной привычки.

– Вам 40 лет, но вы сделали несколько впечатляющих рывков. Дайте совет всем мужчинам: как держать себя в форме?

– Если бы я знал этот совет, у меня не было бы живота. А так – надо что-то делать, конечно.

– Но что делаете вы?

– Я ничего не делаю.

– Тренажeрный зал?

– Нет. Не хожу.

– Пиво?

– Тоже пока не отказался.

– Планируете?

– Планирую. Так что, считайте, уже отказался. Вот Геннадий Сергеевич [Орлов] идeт. Посмотрите, в какой он великолепной форме. Мы с ним в одну баню ходим.