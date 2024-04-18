Владимир Быстров заявил о планах отказаться от пива

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров рассказал о планах отказа от вредной привычки.
– Вам 40 лет, но вы сделали несколько впечатляющих рывков. Дайте совет всем мужчинам: как держать себя в форме?
– Если бы я знал этот совет, у меня не было бы живота. А так – надо что-то делать, конечно.
– Но что делаете вы?
– Я ничего не делаю.
– Тренажeрный зал?
– Нет. Не хожу.
– Пиво?
– Тоже пока не отказался.
– Планируете?
– Планирую. Так что, считайте, уже отказался. Вот Геннадий Сергеевич [Орлов] идeт. Посмотрите, в какой он великолепной форме. Мы с ним в одну баню ходим.
- Быстров завершил игровую карьеру в 2017 году.
- Он некоторое время работал ассистентом главного тренера в одной из юношеских сборных России, является экспертом на телеканале «Матч ТВ».