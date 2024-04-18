Ловчев подвел итоги работы Абаскаля в «Спартаке»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал результаты работы Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

Испанца уволили в минувшее воскресенье.

Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

«Спартак» убрал тренера, они отмучались. Для меня тренер в чем проявляется? Он пришел, у него есть игроки. Когда он уходит, вы играете лучше, чем когда он пришел только, или нет?

Кто сейчас хоть немного себя напоминает того [в лучшей форме], когда только Абаскаль пришел (те же Мозес, Бонгонда, Игнатов, Мелешин)? При тренере команда и отдельные игроки должны расти», – сказал Ловчев.