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    Ловчев подвел итоги работы Абаскаля в «Спартаке»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал результаты работы Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

    • Испанца уволили в минувшее воскресенье.
    • Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    «Спартак» убрал тренера, они отмучались. Для меня тренер в чем проявляется? Он пришел, у него есть игроки. Когда он уходит, вы играете лучше, чем когда он пришел только, или нет?

    Кто сейчас хоть немного себя напоминает того [в лучшей форме], когда только Абаскаль пришел (те же Мозес, Бонгонда, Игнатов, Мелешин)? При тренере команда и отдельные игроки должны расти», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1713433891
    Срамтак вчера себя показал! Автобусное сборище. Такое ощущенич, что Лукойл во второй раз заплатил Семаку, чтобы тот выпустил эксперементальный состав.
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    Ollegator
    1713434975
    Объективности ради - мозес после травмы не пришёл в кондиции и это исключительно его проблемы. Мелёшин никакой как был так и остался, шансов получал миллион. Игнатов тоже самое - шансов миллион, но какой был - сам себе на уме, такой и остался, - может один раз за 10 матчей показать классный дриблинг, а затем 10 матчей выходит в основе и толку 0. С Бонгондой согласен, щас какой-то никакой, по приходу был интересен, но у нас и без рыжего таких игроков бывало навалом, когда приходят феерят, а потом видать понимают, что это не требуется и снижают запросы к себе.
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